《油金掠影》市場對減產存疑紐油挫逾９％，疫情緩和金價回落

《經濟通通訊社８日專訊》新冠疫情導致燃料需求疲軟，原油存庫不斷增加，同時市場對產

油國即將達成減產協議預期變得謹慎。

美國原油期貨急挫２﹒４５美元或９﹒４％，收２３﹒６３美元。布蘭特原油期貨下跌

１﹒１８美元或３﹒６％，報３１﹒８７美元。

據市場預計上周美國原油庫存增加９３０萬桶，這或是原油庫存第１１周增加，成品油庫存

也將大幅增加。

消息人士表示，包括沙特和俄羅斯在內的全球主要產油國計劃將在周四（９日）舉行會議，

討論減產事宜。惟多位能源部長表示，減產的前提是美國也加入減產行列。

此外，油組（ＯＰＥＣ）消息人士亦稱，會議磋商的最終減產幅度，將取決於美國、加拿大

、巴西等其他產油國願意減產的數量。

不過，美國總統特朗普在周一（６日）已表示，油組並未敦促他考慮要求美國生產商減產，

但因價格下跌，目前美國石油產量已經減少。



＊芝商所黃金庫存升近５０％＊



疫情重災區確診病例增長有放緩跡象，市場避險情緒有所降低，金價下跌逾１％。現貨金下

跌１％，報１６４４﹒５１美元，盤中觸及高位１６７１﹒４０美元。美國黃金期貨繼續高於現

貨金，下滑０﹒６％，收１６８３﹒７０美元，因市場擔心煉廠關閉及物流限制可能妨礙金條向

美國付運。

歐美疫情有放緩跡象，全球股市連續第二天大幅上漲。

不過，各國出台的刺激措施將進一步支撐金價。歐元區財長或將就價值５０００億歐元的金

融復甦措施達成一致，而日本首相安倍晉三宣布進入緊急狀態，並推出了近１萬億美元的刺激計

劃。

自上周末以來，芝商所紐約金庫黃金庫存已躍升近５０％。

其他貴金屬，鈀金升１﹒９％，報２１９５﹒３０美元。鉑金揚０﹒５％，報７３８﹒６６

美元。白銀微升０﹒２％，報１５美元。（ｆｚ）

