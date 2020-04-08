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即市新聞

08/04/2020 07:50

《華爾街內望》美股跟隨油價由升轉跌，道指微跌２６點

　　《經濟通通訊社８日專訊》有初步跡象顯示，美國部分疫情重災區可能出現疫情放緩，不過
國際油價尾市跌幅加劇，抹去美股早段漲幅，美股周二（７日）微跌。
　　道指跌２６點或０﹒１２％，報２２６５３點。標指跌４點或０﹒１６％，報２６５９點。
納指回落２５點或０﹒３３％，報７８８７點。
　　當中標指較上月低位漲１８﹒９％，但仍比２月的歷史高位低２１﹒５％。美國各證交所成
交共１３９﹒２億股，較過去二十個交易日的日均成交量１５４﹒２億股低。
　　華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數由近幾日觸及的十二年高位穩步回落，但波動性料將維持高位，
因為市場預計企業將公布的第一季業績下滑，並制定更激進的增加現金儲備計劃。
　　美國衛生官員表示，新冠肺炎疫情造成的死亡人數可能比最近預測少，紐約州州長庫莫表示
感染者入院率正見頂。
　　油價跌勢加劇，原油供應增加，投資者降低對主要產油國迅速達成減產協議的預期，紐油期
貨跌逾９％。
　　個股方面，分析預計標指成份股公司第一季獲利，將由早前預計的增加６﹒３％，轉跌
６﹒４％。能源股、材料股表現向好，埃克森美孚漲１﹒９％，油田服務公司哈里伯頓將在俄克
拉荷馬州裁員約３５０人，同時高層亦將減薪，收漲１﹒６４％。
　　指標十年期美債收益率升５﹒８個基點，報０﹒７３５９％，盤中曾高見０﹒７８５％。（
ａｌ）

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