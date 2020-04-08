港股午後跌幅收窄，現報２４０６９跌１８３點

《經濟通通訊社８日專訊》復活節假期臨近，加上隔晚美股先升後回，增加港股短期回吐壓

力。恆指今早低開６１點報２４１９１點，已是半日最高位，之後走勢反覆，午收前一度失守兩

萬四，最低見２３９８４點。午後，市場關注主要原油供應國於本周稍後討論減產的會議，期油

見反彈，油股跌幅略為收窄。港股午後同樣跌幅收窄，現報２４０６９，跌１８３點或跌

０﹒７６％，主板成交５５４﹒６２億元。國企指數報９７４２，跌１０４點或跌１﹒０６％。

中海外（００６８８）升０﹒９６％，報２６﹒３５元，為最佳表現藍籌；手機設備股及濠

賭股繼續拖累大市，瑞聲科技（０２０１８）挫２﹒３２％，報４２﹒１元；舜宇光學（０２３

８２）跌２﹒３３％，報１１３﹒３元；銀河娛樂（０００２７）軟２﹒７２％，報４４﹒７５

元。

重磅股方面，匯控（００００５）逆市獲支持，升０﹒８７％，報４０﹒５元；騰訊（００

７００）遭總裁劉熾平減持６０萬股，軟０﹒６２％，報３８５﹒２元；港交所（００３８８）

跌０﹒６６％，報２４２﹒２元；友邦（０１２９９）跌０﹒７６％，報７２﹒１元；中移動（

００９４１）跌１﹒５％，報６２﹒３元；建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒２９元。

Ａ股方面，上證綜合指數報２８１３，跌７點或跌０﹒２７％，成交１７８１﹒３５億元人

民幣。深證成份指數報１０３７５，跌５３點或跌０﹒５１％，成交２９９８﹒１２億元人民幣

。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２６﹒３５元 升０﹒９６％

匯豐控股（００００５） ４０﹒４５元 升０﹒７５％

創科實業（００６６９） ５４﹒００元 升０﹒４７％

恆基地產（０００１２） ３１﹒９０元 升０﹒３１％

中銀香港（０２３８８） ２３﹒８５元 升０﹒２１％



蒙牛乳業（０２３１９） ２７﹒６５元 跌２﹒４７％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒１０元 跌２﹒３２％

舜宇光學（０２３８２） １１３﹒３０元 跌２﹒３３％

銀河娛樂（０００２７） ４４﹒７５元 跌２﹒７２％

信和置業（０００８３） ９﹒８４元 跌２﹒７７％

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（ｙｋ）

