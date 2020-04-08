港股穩守二萬四，低開６１點報２４１９１點，國指跌３１點

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股逾９００點升幅全部蒸發，有分析指市場對於疫情狀況

過為樂觀，亞洲股市今早走勢分化，日經跌９４點，台北加權平均指數升１７７點，港股今早低

開６１，濠賭股跌幅顯著，銀河娛樂（０００２７）跌２﹒５％且為開市表現最差藍籌；部分內

銀股亦呈現回吐情況，建行（００９３９）及工行（０１３９８）跌約１％。

恆生指數開報２４１９１點，跌６１點或跌０﹒２６％，主板成交２７﹒４４億元。國企指

數報９８１５點，跌３１點或跌０﹒３２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報４０﹒１５元；港交所（００３８８）跌

０﹒９８％，報２４１﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒０５％，報３８７﹒８元；中移

動（００９４１）升０﹒４％，報６３﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２１％，報７２

﹒５元﹒



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４４﹒８５元 跌２﹒５０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒７６元 跌２﹒１４％

信和置業（０００８３） ９﹒９５元 跌１﹒６８％

吉利汽車（００１７５） １１﹒３０元 跌１﹒４０％

新地 （０００１６） １０６﹒３０元 跌１﹒３９％

建設銀行（００９３９） ６﹒２３元 跌１﹒１１％

中海油 （００８８３） ８﹒８５元 跌１﹒０１％

港交所 （００３８８） ２４１﹒４０元 跌０﹒９８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２２元 跌０﹒９５％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒７０元 跌０﹒９３％

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（ｕｌ）

