《盤後部署》基本面未見改善，港股短線料兩萬四關爭持

《經濟通通訊社８日專訊》全球經濟衰退疑累未消，隔晚（７日）美股三大指數急升後輕微

倒跌收市，亞洲股市今早走勢分化，港股今日低開６１點報２４１９１點已為全日最高，濠賭股

跌幅顯著，部分內銀股亦現回吐，早段主要在兩萬四關上下爭持。隨後，歐元區各國財長未能就

總規模高達５４００億歐元的一系列措施達成共識，加上道指期貨調頭跌不足１％，港股午後跌

幅擴大，一度挫３５５點報２３８９７點見全日最低位。最終，恆指收報２３９７０點，跌

２８２點或１﹒１７％。復活節長假期周五（１０日）開始，今日假期前兩日主板成交只有

９４５﹒３６億元減少２５％。國企指數報９６８１，跌１６４點或跌１﹒６８％。

Ａ股兩市同樣反覆偏軟，上證綜指收報２８１５點，跌５點或０﹒１９％；深證成指報

１０３８６點，跌４２點或０﹒４１％，總成交６７４０﹒１６億元人幣少近８％。



＊全球失業人數驟增，橋水創辦人籲入市＊



新型肺炎疫情有所緩和，但對就業市場的影響開始浮現。聯合國旗下國際勞工組織

（ＩＬＯ）指，企業解僱及結業情況嚴重，將致全球勞工市場第二季工時縮減６﹒７％，相當於

１﹒９５億名全職僱員失業。其中，中高收入國家勞動人口會遭遇更大衝擊，所受影響將遠超

２００８年國際金融危機，而全年增加的失業人數可能遠高於早前預測的２５００萬人。

至於跨國巨企為保持資金流，成本控制就成為一大難題。美國電動車生產商特斯拉

（Ｔｅｓｌａ）計劃在美副總裁及以上職級的員工減薪三成，其他員工則減薪一至兩成，美國以

外的僱工也將面臨類似減薪。另外，外媒報道指，日產汽車計劃讓美國約一萬名工人放無薪假，

並解僱英國及西班牙約６０００名員工。而本田汽車亦準備實施無薪假，其美國工廠逾半員工受

影響。

在無數人為生計苦惱，要積穀防饑之時，早前傳出因疫情而押錯注，導致其旗艦對沖基金在

首季蝕足兩成的橋水創辦人達里奧，仍呼籲投資者入市。他在社交網站一項活動上直言「現金是

垃圾」，因為現正處於二戰以來規模最大的貨幣刺激時代。現金價值雖不像其他資產般波動，但

其持有成本極高，而黃金和股票在通貨再膨脹時期仍能保值或增值。



＊投資者宜趁市反彈沽售，靜待熊三撈底＊



港股已由３月１９日低位２１１３９點反彈逾１３％，主要是炒作疫情勢頭減弱及全球放水

消息。市場一般預期恆指短線仍有上升空間，但投資者切勿將其視之為牛市來臨，因疫情「緩和

」和「消失」完全是兩回事，各地央行放水是為企業續命，勞工市場工時會縮減、車企要裁員是

不爭的事實，即使是疫情較早受控的中國，昨日ｉＰｈｏｎｅ主要代廠鴻海公布第一季收入創近

１１個季度以來新低，反映企業基本面並無改善。

參考以往歷史，２０００年科網泡沬爆破，港股熊市花了３年方見底，１９３７年美股因為

珍珠港事件，經歷的熊市持續了足足５年多。因此，較保守的做法是投資者乘著這波低位反彈，

帳面盈利的宜獲利回吐，持有蟹貨的宜蝕少當贏，將手上持股沽出，靜待熊三來臨，屆時撈底好

過。

至於恆指走勢，港股由本周五復活節假期連放四日，預期假期前後成交縮減，而大市短線仍

會於２４０００點關上下爭持，上線阻力在２４５００點水平。（ｎｓ）

