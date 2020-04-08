【油市博奕】美國拒絕參與油組大規模減產，產量已隨市場下降

《經濟通通訊社８日專訊》美國能源部周二（７日）發表聲明指，即日美國政府不採取行動
，美國油產亦已經在下降，這與白宮堅持不干預市場的立場一致，但是美國油產下降並不是一次
性到位，而將在兩年內緩慢實現。
能源部指出能源資訊局（ＥＩＡ）最新報告顯示，在沒有聯邦政府干預下，預計美國油產將
每日減少２００萬桶。
美國能源部目前預測顯示，２０２１年美國油產量平均為每日１１００萬桶，較上年底高峰
降約２００萬桶。（ａｌ）
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