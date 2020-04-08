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08/04/2020 10:12

【全球放水】歐洲央行降低抵押品要求，提高銀行放貸能力

　　《經濟通通訊社８日專訊》歐洲央行周二（７日）表示，將降低銀行於疫情期間的抵押品要
求，提高銀行放貸能力。
　　歐洲大部分地區為抗疫採取封鎖措施，但歐元區經濟正走向衰退，市場擔心銀行會停止放貸
，使企業走向破產。
　　央行管委會召開緊急會議後公布措施，當中放寬抵押品要求可降低銀行使用融資操作的難度

　　央行聲明又指正提高風險承受力，通過再融資操作支持信貸供應，特別是通過降低針對所有
資產的統一抵押估值折扣。（ａｌ）

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