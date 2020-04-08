【油市博奕】特朗普與沙俄再通話，伊朗反對召開沒有結果的會議

《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普香港時間今日接受霍士新聞採訪時表示，已經與

俄羅斯總統普京、沙特王儲薩勒曼再通話，討論低油價的問題，相信所有問題都會解決。他表明

油氣價格已跌至低位，美國不想讓龐大的能源行業出現失業潮。

不過據路透社引述石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）內部信函，伊朗石油部長表示伊朗反對召開

，任何未能為油市帶來清晰結果的減產會議。（ａｌ）

