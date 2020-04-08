【全球放水】文在寅：將為出口商提供近３百億美元額外低成本貸款

《經濟通通訊社８日專訊》韓國總統文在寅今日與經濟官員舉行政策會議後表示，將為受疫

情打擊的出口商，額外提供３６萬億韓圜的低成本貸款，中小企業的債務亦將延期。

他又指，企業和國內需求受疫情嚴重衝擊，故需要提供額外支持，政府亦計劃通過政策性銀

行、稅收優惠及其他舉措提供支持。他補充，將提出１７﹒７萬億韓圜新措施，用於提振消費及

支撐內需，但未透露細節。（ａｌ）

