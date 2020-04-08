《經濟通通訊社８日專訊》據高盛今日發表的最新報告表示，即使日本採取創紀錄金額的刺
激方案，但是安倍晉三首相宣布東京、大阪及其他部分地區進入緊急狀態後，日本本季將邁向萎
縮２５％。
報告又指，雖然留在家中的呼籲沒有法律約束力，但仍將導致消費支出按季減少２５％，並
進一步減少企業支出，預計本季出口暴跌６０％。
報告亦強調，基於大多數措施並不具有法律效力，而且公共交通、金融服務、食品商仍繼續
營運，日本的措施與歐美實行的封鎖措施的尺度不同。（ａｌ）
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08/04/2020 14:53
【大熊來了】高盛料日本在緊急狀態下，本季經濟將萎縮２５％
《經濟通通訊社８日專訊》據高盛今日發表的最新報告表示，即使日本採取創紀錄金額的刺
激方案，但是安倍晉三首相宣布東京、大阪及其他部分地區進入緊急狀態後，日本本季將邁向萎
縮２５％。
報告又指，雖然留在家中的呼籲沒有法律約束力，但仍將導致消費支出按季減少２５％，並
進一步減少企業支出，預計本季出口暴跌６０％。
報告亦強調，基於大多數措施並不具有法律效力，而且公共交通、金融服務、食品商仍繼續
營運，日本的措施與歐美實行的封鎖措施的尺度不同。（ａｌ）
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