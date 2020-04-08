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08/04/2020 09:24

《中資異動》中芯（９８１）漲近５％，上調首季收入和毛利率指引

　　《經濟通通訊社８日專訊》中芯國際（００９８１）現價升４﹒６７％，報１３﹒９元；成
交約５６７萬股，涉資７８３９萬元。
　　中芯國際公布，上調截至今年３月底止三個月的收入和毛利率指引，收入增長指引由原先的
０－２％上調為６－８％；毛利率指引則由原先的２１－２３％上調為２５－２７％。
　　現時，恆生指數報２４１９１點，跌６１點或跌０﹒２６％，主板成交２７﹒４４億元。國
企指數報９８１５點，跌３１點或跌０﹒３２％。
　　上證綜合指數報２８０５點，跌１４點或跌０﹒５３％，成交２６﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３７２點，跌５６點或跌０﹒５４％，成交４８﹒０６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　１３﹒９０元　　　升４﹒６７％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　８４﹒５５元　　　升２﹒０５％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１５﹒５２元　　　升０﹒３９％
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒５５元　　　無升跌
　　太睿國際控股（０１０１０）　　　０﹒９３元　　　無升跌
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　５﹒３９元　　　無升跌
　　海亮國際　　（０２３３６）　　　０﹒２９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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