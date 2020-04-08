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08/04/2020 09:57

《異動股》神州租車（６９９）急挫逾８％，遭標普下調信用評級

　　《經濟通通訊社８日專訊》神州租車（００６９９）現價跌８﹒３７％，報２﹒４１元，盤
中低見２﹒２７元；成交約２５５５萬股，涉資６０９３萬元。
　　受瑞幸咖啡風波拖累，標普下調神州租車評級，其發行人信用評級由「Ｂ＋」下調至「Ｂ－
」，前景展望為負面。標普指，神州租車的股票和債券價格的大幅下跌，令其在資本市場獲取資
金的機會減少，公司與銀行的關係可能會受到考驗。認為神州租車的二手車銷售計劃能帶來潛在
現金流入，但仍要視乎市場需求，預期該公司的流動性仍然弱勢。
　　現時，恆生指數報２４０１０點，跌２４２點或跌１﹒００％，主板成交１９９﹒５９億元
。國企指數報９７４３點，跌１０３點或跌１﹒０５％。
　　上證綜合指數報２８０１點，跌１９點或跌０﹒６９％，成交６６０﹒７９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０３７２點，跌５６點或跌０﹒５４％，成交１２０５﹒５４億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　神州租車（００６９９）　　　２﹒４１元　　　跌８﹒３７％
　　同程藝龍（００７８０）　　１１﹒０６元　　　跌１﹒２５％
　　香港中旅（００３０８）　　　０﹒９５元　　　跌１﹒０４％
　　華夏文化（０１５６６）　　　２﹒９１元　　　跌０﹒３４％
　　太陽城　（０１３８３）　　　１﹒１６元　　　無升跌
　　途屹控股（０１７０１）　　　２﹒３６元　　　升０﹒４３％
　　雲頂香港（００６７８）　　　０﹒３８元　　　升１﹒３３％
　　飛揚集團（０１９０１）　　　０﹒８１元　　　升３﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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