《異動股》神州租車（６９９）急挫逾８％，遭標普下調信用評級

《經濟通通訊社８日專訊》神州租車（００６９９）現價跌８﹒３７％，報２﹒４１元，盤

中低見２﹒２７元；成交約２５５５萬股，涉資６０９３萬元。

受瑞幸咖啡風波拖累，標普下調神州租車評級，其發行人信用評級由「Ｂ＋」下調至「Ｂ－

」，前景展望為負面。標普指，神州租車的股票和債券價格的大幅下跌，令其在資本市場獲取資

金的機會減少，公司與銀行的關係可能會受到考驗。認為神州租車的二手車銷售計劃能帶來潛在

現金流入，但仍要視乎市場需求，預期該公司的流動性仍然弱勢。

現時，恆生指數報２４０１０點，跌２４２點或跌１﹒００％，主板成交１９９﹒５９億元

。國企指數報９７４３點，跌１０３點或跌１﹒０５％。

上證綜合指數報２８０１點，跌１９點或跌０﹒６９％，成交６６０﹒７９億元人民幣。

深證成份指數報１０３７２點，跌５６點或跌０﹒５４％，成交１２０５﹒５４億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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神州租車（００６９９） ２﹒４１元 跌８﹒３７％

同程藝龍（００７８０） １１﹒０６元 跌１﹒２５％

香港中旅（００３０８） ０﹒９５元 跌１﹒０４％

華夏文化（０１５６６） ２﹒９１元 跌０﹒３４％

太陽城 （０１３８３） １﹒１６元 無升跌

途屹控股（０１７０１） ２﹒３６元 升０﹒４３％

雲頂香港（００６７８） ０﹒３８元 升１﹒３３％

飛揚集團（０１９０１） ０﹒８１元 升３﹒８５％

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（ｆｚ）

