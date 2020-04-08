《午市前瞻》假期前夕市場觀望為主，料至下周初２４０００點整固

《經濟通通訊社８日專訊》市場對疫情拖累經濟的擔憂再次升溫，港股承接隔晚美股高位回

吐的走勢，半日大部分時間均在２４０００關口爭持。

港股今早輕微低開６１點，報２４１９１，已是半日最高位，隨後曾收窄跌幅，惟在２４１

００水平行人止步，尾市沽壓加大，一度跌穿２４０００大關，低見２３９８４，跌幅２６８點

，半日最終收報２４０１３，跌２３９點或跌０﹒９９％，主板成交４８５﹒４３億元，比上日

減少近２６％。

值得留意的是，北水重新淨流入港股，半日淨流入１２﹒６１億。而上日在大市抽高約５０

０點下，結束過去２８日的連續淨流入，淨流出近５億。

Ａ股同樣偏軟，滬綜指半日低收０﹒３１％，報２８１１﹒８８點，險守２８００；深成指

走低０﹒５９％，創業板指軟０﹒３７％。兩市半日成交４１５６億元人民幣。



＊長和獲增持股價未提振，騰訊遭減持輕微低收＊



在近期大市超賣反彈的過程中，增持、減持消息不絕。長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅

繼續增持長和（００００１）及長實（０１１１３）股份，惟兩股股價並未獲提振。前者低收跌

１﹒７４％，報５６﹒６元；後者半日靠穩無起跌，收４５﹒９５元。

重磅股騰訊（００７００）則再度遭總裁劉熾平減持，騰訊半日軟０﹒９８％，報３８３﹒

８元。另外，中興（００７６３）控股股東減持中興Ａ股，中興Ｈ股微跌０﹒４％，報２４﹒８

５元。

手機孖寶為跌幅居前的藍籌股，主要受累蘋果５Ｇ手機或要推遲推出的消息，舜宇光學（０

２３８２）回吐３﹒１９％，報１１２﹒３元，為表現最差藍籌；瑞聲（０２０１８）亦軟２﹒

４４％，報４２﹒０５元。愛奇藝遭沽空機構，小米（０１８１０）為其主要股東也要受累其中

，加上昨日遭北水狠沽近５億元，為淨賣出最多的個股，小米半日滑３﹒０５％，報１０﹒１６

元。

不過，亦有科技相關的股份錄得升幅－－晶片股。中芯（００９８１）上調首季收入及毛利

率指引，半日急升６﹒１７％，報１４﹒１元；華虹半導體（０１３４７）跟升１﹒０３％，報

１５﹒６２元。不過，ＡＳＭ太平洋（００５２２）遭晨星降評級至持有，半日低收０﹒６％，

報８２﹒３５元。



＊匯控力撐大市，油股全線回吐＊



至於表現較佳的藍籌，則要數匯控（００００５），半日高收０﹒３７％，報４０﹒３元，

暫連升第三日，兼為半日升幅最大藍籌。值得一提的是，匯控為上日北水淨買入最多的個股。緊

隨其後的是中海外（００６８８），升０﹒１９％，報２６﹒１５元；兩股是半日唯一上升的兩

隻藍籌。除了上述的長實無起跌外，恆地（０００１２）及中銀香港（０２３８８）亦如是，分

別報３１﹒８元及２３﹒８元。

隔晚紐約期油重挫９％，加上在亞洲時段，伊朗據報反對召開任何未能為油市帶來清晰結果

的減產會議。減產存在變數，石油相關股均要向下。中海油（００８８３）滑２﹒２４％，報８

﹒７４元；中石油（００８５７）跟跌２﹒０１％，報２﹒９３元；中石化（００３８６）軟１

﹒２４％，報３﹒９８元；而Ｆ三星原油期（０３１７５）則急跌７﹒５１％，報５﹒１７元。

其他焦點股方面，有內地補習機構自揭員工造假數，同業新東方在線（０１７９７）一度捱

沽，曾重挫７％，半日則輕微低收１﹒２６％，報３１﹒４元。網龍（００７７７）則軟２﹒３

８％，報２０﹒５５元。



＊麥嘉嘉：首都機場短線上望５﹒５元，未見中長期利好＊



港股連升兩日累升逾千點，今日稍有回吐，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊

社》表示，港股本周五（１０日）至下周一（１３日）休市，長假期前成交多數較淡靜，投資者

暫以觀望情緒為主，料港股至下周初會於２４０００點整固，阻力位於２４５００點（即３月１

２日下跌裂口高位附近），支持位則於２３５００點。

今日湖北武漢市開始解封，飛機及鐵路航線重開，預料今日會有５﹒５萬人離開武漢。北京

首都機場（００６９４）一度炒高近９％，麥嘉嘉認為，短期內會有資金流入疫情復甦股，但由

於國際航線尚未解封，所以未見中長期利好因素，料該股短線阻力位於５﹒５元，止蝕位可設於

５元。另外，她認為一些內需板塊，如食品股亦有值博空間。（ｎｓ、ｋｌ）

