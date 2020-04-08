【紓困措施】消息指行會通過次輪抗疫基金，料涉１３００億

《經濟通通訊社８日專訊》行政會議今日中午召開特別會議，討論第二輪防疫抗疫基金。消
息指，行會已通過第二輪抗疫基金措施，料涉資高達１３００億元，當中「保就業」將是重點。
據悉，政府將參考外國直接幫企業支付薪酬的經驗，向多個行業進行薪資補貼，為期６個月
，上限為員工薪金的一半，以９０００元為上限。此外，接受資助的企業，需承諾不會解僱員工
，亦不應減薪或停薪留職。（ｂｉ）
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