【新冠肺炎】陳肇始：勞工處正跟進把新型肺炎列為職業病

《經濟通通訊社８日專訊》食物及衛生局長陳肇始表示，政府已向清潔工派發懲教署生產的

口罩，非常關心前線人員的保護裝備，曾親自落區了解，亦指勞工處正跟進有關把新型肺炎列為

《僱傭補償條例》下的職業病。

食環署署長劉利群表示，署方一直責成外判商有責任採購裝備，要求管理人員需為員工提供

口罩，而在２月，政府亦主動向清潔工派發逾３０萬個口罩。（ｂｎ）

