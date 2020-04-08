【新冠肺炎】本港再多２５宗確診累計９６１宗，包括兩個月大嬰兒

《經濟通通訊社８日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
２５宗確診個案，累計共９６１宗。
新增個案包括１１男１４女，年齡介乎８星期至７１歲，當中有１５人有外遊紀錄，其中４
人是學生，１０人沒有外遊記錄，確診者士包括貨機機師、石湖墟門診員工、馬莎唱Ｋ群組相關
人士及酒吧群組相關人士等。１宗無頭緒，涉及６１歲印度籍女士。（ｂｎ）
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