【新冠肺炎】本港再多２５宗確診累計９６１宗，包括兩個月大嬰兒

《經濟通通訊社８日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

２５宗確診個案，累計共９６１宗。

新增個案包括１１男１４女，年齡介乎８星期至７１歲，當中有１５人有外遊紀錄，其中４

人是學生，１０人沒有外遊記錄，確診者士包括貨機機師、石湖墟門診員工、馬莎唱Ｋ群組相關

人士及酒吧群組相關人士等。１宗無頭緒，涉及６１歲印度籍女士。（ｂｎ）

