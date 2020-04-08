【紓困措施】林鄭：建議港鐵車費減價２０％，一半由政府支付

《經濟通通訊社８日專訊》特首林鄭月娥於記者會上表示，為減輕市民負擔，建議港鐵７月
１日起車費減價２０％，當中一半成本將由政府支付，有關措施將為期６個月。另外，公共交通
費用補貼計劃的補貼門檻，由４００元降至２００元。
她續指，為表達對香港醫護人員支持，將於未來３年豁免１２﹒５萬名醫護人員的註冊及登
記費用。（ｂｎ）
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