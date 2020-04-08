【紓困措施】傳政府擬補貼受限聚令影響員工一半工資，上限七千五

《經濟通通訊社８日專訊》有報道指，政府最快下午公布第二輪的防疫抗疫基金。當中會建
議由政府補貼僱主出糧，每名員工獲補貼工資５０％，上限約７５００元。
《蘋果日報》報道，有關建議只適用於受禁聚令措施直接影響的行業，或因疫情而需停業的
場所，為期不多於６個月，預料將有數十萬人受惠，涉及金額或達２００億元。（ｓｋ）
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