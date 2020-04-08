《小傳日記》美股臨尾香，魚缸難再上；二萬四爭持，再現上落市！

《小傳日記》隔晚孖屐見到部分重災區疫情有放緩跡象，憧憬好快見到抗疫勝利嘅曙光，花

旗國魚缸齊齊彈起，不過即刻就畀法蘭西潑咗盆泠水，臨尾都係跌住收場，香江魚缸今日都跟住

低開６１點，報２４１９１點，亦是全日最高位。跟住美股期貨亞洲時段低幅擴大，加上重磅藍

戰士ＱＱ（００７００）同友邦（０１２９９）腳軟，拖累魚缸最低見２３８９７點，挫３５５

點，失守兩萬四。午後美期突然升轉跌，加上中資電訊佬又唔生性，手機設備又要捱沽，魚缸全

日係兩萬四附近爭持，最終埋單報２３９７０點，跌２８２點或跌１﹒１７％，主板成交

９４５﹒３６億銀，較上日減少２５巴仙。國企指數報９６８１點，跌１６４點或跌近２巴仙。

Ａ場方面，兩市表現反覆最終都係輕微低收。上證綜合指數報２８１５點，跌５點或跌唔夠

半巴仙。深證成份指數報１０３８６點，跌４２點或跌近半巴仙。兩市合計成交６７４０﹒１６

億銀人仔，較上日減少逾７巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ畀ＣＥＯ減持６０萬股，全日跌近１巴仙，報３８５銀；大象

（００００５）盤中曾經逆市升重上４０銀，惟收軟半巴仙，報３９﹒９銀；生發發

（００３８８）亦下滑超半巴仙，報２４２﹒４銀；友邦（０１２９９）同平保（０２３１８）

跌近１巴仙，分別報７２﹒１５銀同７６﹒２５銀。



＊５Ｇ普及減電信佬真慘，新機遲推出手機佬就摔＊



最近有「孖屐」調研機構Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ就話，智能手機換機率同

５Ｇ普及無疑已經放緩。有三成七受訪者推遲咗買新智能手機嘅計劃，而三成二嘅人推遲升級

５Ｇ服務。神州電信佬即刻跌低。神州移動（００９４１）蒸發近３巴仙，報６１﹒５５銀；神

州聯通（００７６２）碌低逾３巴仙，報５﹒１６銀；神州電信（００７２８）插低逾２巴仙，

報２﹒６１銀。

有外電引述美國加州券商Ｗｅｄｂｕｓｈ分析師ＤａｎＩｖｅｓ份報告話，蘋果因供應鏈問

題未能按原來計劃開發新ｉＰｈｏｎｅ，仲預計蘋果如期喺秋季推出５Ｇ版ｉＰｈｏｎｅ嘅機會

只有一成至一成半，報告估計會押後至１２月才推出。一眾手機佬自然無嚟神氣。舜宇光學

（０２３８２）唔見逾３巴仙，報１１２﹒２銀；瑞聲科技（０２０１８）插水２巴仙，報

４２﹒２銀；比亞迪電子（００２８５）漏氣近１巴仙，報１３﹒９４銀；丘鈦科技

（０１４７８）潛水逾１巴仙，報９﹒２８銀；富智康（０２０３８）母公司鴻海公布同花旗國

醫療設備生產商Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ合作研發呼吸機，隻佬彈逾２巴仙，報０﹒９１銀。



＊油組就講數油佬嚇到吐，武漢終解封航空佬上衝＊



聽日（９日）就係沙特同俄佬講數嘅日子，不過孖屐似乎就對今次嘅減產計劃無乜信心，加

上原油庫存不斷增加，國際油價又繼續跌，三桶油當然繼續受壓。中海油（００８８３）挫３巴

仙，報８﹒６７銀；中石油（００８５７）同中石化（００３８６）跌２巴仙，分別報２﹒９３

銀及３﹒９５銀；昆侖能源（００１３５）下滑１巴仙，報４﹒６６銀；中海油服

（０２８８３）插逾４巴仙，報６﹒１４銀。

經歷封城７６日後，九省通衢湖北武漢終於解封啦，神州疫情緩和，不過航空佬繼續向左走

，向右走。首都機場（００６９４）抽升６巴仙，報５﹒１１銀；國航（００７５３）微升近半

巴仙，報５﹒０２銀；東航（００６７０）軟不足半巴仙，報２﹒８２銀；南航（０１０５５）

滑１巴仙，報３﹒４１銀；屐飛（００２９３）升超１巴仙，報８﹒６１銀。



＊「孖屐」表現差內房跌成渣，大摩又唱淡內險佬就慘＊



今日「孖屐」表現差，人仔又跌，神州磚頭自然無運行呀！融創中國（０１９１８）蒸發近

５巴仙，報３５﹒６５銀；龍光地產（０３３８０）碌低逾３巴仙，報１２﹒２８銀；中國奧園

（０３８８３）插低近３巴仙，報９﹒１６銀；碧桂園（０２００７）唔見近３巴仙，報

９﹒４５銀；中國恆大（０３３３３）插水近３巴仙，報１３﹒４２銀。

最近大摩吹起摩笛唱淡內險佬，當中國壽（０２６２８）同平保（０２３１８）就分別被大

削三成半同一成八目標價，一個字：慘！平保漏氣近１巴仙，報７６﹒２５銀；國壽潛水逾２巴

仙，報１５﹒４８銀；新華保險（０１３３６）跪低逾４巴仙，報２４﹒１５銀；中國財險

（０２３２８）走低近４巴仙，報７﹒１３銀；中國太平（００９６６）跣低逾３巴仙，報

１２﹒５銀。請請！



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