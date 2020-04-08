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即市新聞

08/04/2020 11:39

【新冠肺炎】普信料中國將引領疫情後的復甦，選資訊科技設備硬件

　　《環富通基金頻道８日專訊》普信基金經理鄭聞立在最新觀點文章中指出，中國作為首個受
新型冠狀病毒肆虐的國家，已採取有效措施應對危機，預計中國將引領疫情過後的經濟復甦，並
認為資訊科技設備硬件、家居維修、汽車板塊存在良機。

＊對中國及環球經濟的影響＊

　　中國１月和２月經濟數據非常疲弱，反映封城及隔離措施帶來巨大的短期經濟代價，令實現
Ｖ型復甦的可能性降低。此外，疫情迅速蔓延至其他國家，令環球經濟衰退成為２０２０年的新
基準案例。
　　中國在被逼停工一個月後成功重啟經濟活動，在此前并無先例可參照。值得留意的是，工廠
復工和生產部門經濟活動回復並未造成疫症的二次傳播。然而，中國的出口或會放緩，經濟復甦
有賴內需。

＊對全球供應鏈的影響＊

　　該行認為，中國已度過疫情最嚴峻階段，大型企業的生產和商業活動逐步回復正常。
　　有兩個重點值得關注：
１﹒中國的中小企業：它們是中國經濟的重要組成部分，但目前處境艱難。該行預期將有更多針
對性刺激措施和財政紓困措施。
２﹒疫情於全球蔓延將對環球需求及中國出口帶來負面影響。

＊資訊科技設備硬件、家居維修、汽車板塊存在良機＊

　　該行認為，保持社交距離和在家工作的安排將加速網絡滲透率、電子商貿、餐飲外賣、超市
以及與在家工作相關的雲端計算服務的發展趨勢。
　　同時，中國已應用尖端科技對抗病毒，如使用人工智能算法於２０秒內分析電腦掃描，其速
度較醫生更快。北京則使用自動車輛向正接受強制隔離的民居運送食品及必需品。上述有關趨勢
長期將有利於中國及其他國家。
　　該行認為疫情帶來短期影響但不影響中期潛在需求，包括資訊科技設備硬件、家居維修、汽
車板塊以及運動服飾。相關股份受短期盈利風險影響隨大市下跌，但積壓的需求將於未來數季支
持股價回升。（ｈｏ）

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