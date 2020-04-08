【新冠肺炎】施羅德：疫情致國際結算貨幣的美元呈強，疫情後料弱

《環富通基金頻道８日專訊》施羅德環球宏觀經濟主管Ｂｏｂ Ｊｏｌｌｙ發表道，市場對

新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情的憂慮情緒促使美元需求突然急增，加重了金融系統的

壓力。該行將探討為何這個情況可能會逆轉。

在全球各地蔓延的新型冠狀病毒疫情已為經濟和金融體系帶來突如其來的打擊，同時亦讓近

幾周的美元需求史無前例地急增。這與各界尋求方法去履行債務的步伐普遍一致。結果，以美元

計價的資金成本顯著上升。



＊美元需求急增的原因及其引申的問題＊



對於環球經濟來說，運作良好的資金供應市場是不可或缺的。全球大部分貿易、商品和債券

（特別是新興市場債券）均是以美元結算。

因此，能夠以合理成本籌集美元資金將是全球各金融機構乃至企業正常營運的關鍵。由於美

元需求急增造成資金短缺，投資美元資產的海外投資者對沖成本亦因此增加。



＊企業和投資者如何脫離美元滯脹的局面＊



第一，資金供應市場需要回復穩定。資金供應市場回到均衡價格的第一個訊號，是在現貨和

期貨市場中籌集美元資金的成本逐漸回到合理水平，而最容易反映這個現象的便是美元期貨市場

，亦即期貨市場是否與不同貨幣的利率差距同步。

另一個評估方法是監察遠期利率協議（ＦＲＡ）和隔夜利率互換（ＯＩＳ）之間的息差。由

於這項數據將反映銀行同業拆息利率（ＬＩＢＯＲ）與央行訂立的無風險利率之間的差距，因此

可以作為未來銀行借貸成本的一項參考指標。這兩項利率已出現明顯的差距，意味著借貸成本已

提高。

要解決上述問題，最簡單的辦法是美國聯邦儲備局透過量化寬鬆和回購計劃向市場注入大量

美元。現時互換額度已大幅度增加，而其餘的央行亦為紓緩美元需求提供支持。

第二，市場需要確保企業信貸的存在。如上文所述，大部分國際貿易均是以美元結算。因此

，貿易融資是維持市場秩序的根本。

不少企業會從現有的銀行信貸中調度資金。然而，與新型冠狀病毒疫情相關的極端情況不單

令整體企業債券市場更難籌得所需資金，要以合理成本覓得信貸來源亦不是那麼容易。

央行在企業債市的干預和政府為中小企提供資金援助顯然能夠帶來一些幫助，而企業債券息

差和市場波動性下降將會是它們成功的徵兆。

最後，當疫情出現消退跡象，投資者和企業都能夠看見危機完結的曙光時，經濟增長亦會在

預期當中。這將意味著銷售將會重啟，讓他們可以再次吸納資金。屆時，企業將可啟動投資，人

們會重新就業，消費會回復，便無需再囤積現金和美元。然而，由於市場慣於對未來採取觀望態

度，等到明顯復甦跡象出現的時候便有可能會錯過美元短暫急升後大幅回落的良機。



＊美元會否從目前的水平回落＊



該行預期有兩項因素將令美元從現時的水平回落。首先，隨著美元短缺的情況因央行和政府

的行動得到紓緩，融資壓力相對減輕，美元很可能會從近日的上漲顯著回落。

第二，在新型冠狀病毒出現之前，美元價格有上升的趨勢。鑒於美元能夠提供較高收益，加

上美國當時的增長比其他國家強，投資者已紛紛作出儲備。

聯儲局已將美國的利率降至近乎零的水平，同時重啟歷來最積極的央行量化寬鬆手段。這樣

不惜代價的舉動無疑會削弱部分吸引投資者的利率優勢。

在經濟增長前景方面，美國亦相對處於弱勢。由於當地的勞動市場流動性較大，加上經濟體

系以服務業為主，因此包括歐洲和亞洲部分地區在內的其他市場可能會較美國明顯佔優。

概括而言，削減職位空缺將會是最快捷的方法。該行已觀察到慘不忍睹的失業情況，當中以

旅遊、觀光、連鎖酒店等的服務業所受的影響最大。

雖然財政政策有助應對上述的弱點，該行亦應謹記一點：即使美元現時是國際公認的儲備貨

幣，美國亦不能再以現時的步調去繼續借貸，否則政府和企業各界都將陷入過度借貸的狀態。

如何開始將是一個重點。美國政府此前的財政赤字已相當龐大，加上貿易和活期存款餘額的

赤字，美元將會因為投資者把美國的資產轉換至其他市場而處於更脆弱的位置。（ｈｏ）

