【新冠肺炎】施羅德：內地復甦步伐略領先，科技股看法愈趨正面

《經濟通通訊社８日專訊》施羅德亞洲（日本除外）股票投資主管Ｔｏｂｙ Ｈｕｄｓｏｎ

表示，近期歐洲及北美的新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）確診個案加速上升，早前因中國有

效控制疫情而回復的市場信心亦隨之受損。各政府紛紛以「封鎖」措施對人口流動加以管制，希

望藉此控制病毒傳播，由此而來的風險正逐步將全球更多的經濟體系推向衰退的邊緣。雖然現時

經濟所受的衝擊將持續多久或企業利潤將受到的影響目前仍然難以估計，但在疫情緩緩減退及市

場對政府對策的信心加強後，該行預期股市將出現大幅回升。



＊中國經濟復甦步伐略為領先＊



中國的新增確診病例已經下降，而工業產能亦已大致恢復至危機前的水平。隨著日常生活慢

慢回復正常，該行預期國內消費將逐漸回升。中國是最早實施封鎖措施的國家，復甦亦來得較快

。然而，部分國內經濟板塊仍需要較長時間才能夠恢復正常。若封鎖措施放寬得太快，則有可能

存在第二輪疫情爆發的風險。

西方國家紛紛實施封鎖措施已為出口行業帶來需求上的衝擊，若下行趨勢在幾個月後仍然持

續，就業、收入及投資開支都將會受挫。該行預期中國將推出更多刺激方案，包括在基建等範疇

增加撥款，以及透過措施去支持家庭收入和私人消費增長。



＊今年企業盈利將較為渺茫＊



鑒於全球疫情的擴散程度難以估計，企業幾乎無法為２０２０年提供具體的展望預測。透過

與不同企業管理團隊的交流，該行嘗試了解他們以甚麼措施應對疫情帶來的危機，以及他們在營

運和財務方面是否已為這輪衰退作好準備。對於不少企業而言，今年實現盈利的可能性可謂微乎

其微。若企業的盈利能力有望在中期內恢復至較「正常」的水平，市場或許會願意忽略這次危機

的影響。



＊對中國科技股看法愈趨正面＊



在策略方面，由於中國擁有龐大而多元化的國內市場，不少行業板塊甚至不太受外圍因素影

響，該行因而率先在該國股市作出增持，特別是該行因估值相對吸引而看好的消費股。另外，科

技方面的需求長期受到追捧，該行對該板塊的看法亦愈趨正面。現時市場對２０２０年推出５Ｇ

的高漲情緒已減退，在預期和估值都已較貼近現實的情況下，該行認為中期內或存在上升空間。

東南亞估值尚未到達具吸引力水平

東南亞估值在近期拋售中受到重創，整體估值倍數已接近過去經歷危機時的低位。然而，銀

行和能源股在這些市場中所佔的比例相當高。各央行均通過減息去支持經濟增長，加上國內生產

總值增長放緩導致信貸風險增加，銀行盈利及股權回報或會面臨結構性及周期性壓力。另外，油

價前景亦將因為地緣政治因素影響而難以估計。雖然少數優質國內消費股的股價已開始調整，但

估值尚未到達具吸引力的水平。（ｈｏ）

