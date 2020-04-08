港股失守二萬四，收報２３９７０點跌２８２點，成交９４５億

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股升幅蒸發逾九百點，但維持輕微低收，市場對疫情的反

應似乎過分樂觀，令投資者憂慮暴瀉浪潮再度來臨，亞洲股市今日普遍低開低走，惟日經反漲逾

四百點；港股今早低開６１點，但隨後跌幅擴大，失守二萬四關口，重磅股友邦（０１２９９）

、中移動（００９４１）、建行（００９３９）跌１至２％，拖累大市氣氛，午後道指期貨亞洲

時段升轉跌，拖累港股跌幅擴大，恆指盤中跌過３５５點，低見過２３８９７點。最終恆指未能

重返二萬四關口，恆生指數收報２３９７０點，跌２８２點或跌１﹒１７％，主板成交

９４５﹒３６億元。國企指數報９６８１點，跌１６４點或跌１﹒６８％。

內地股市受外圍拖累輕微下挫，上證綜合指數報２８１５點，跌５點或跌０﹒１９％；深證

成份指數報１０３８６點，跌４２點或跌０﹒４１％。兩市成交減少７﹒９％至６７４０﹒１６

億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）先升後跌０﹒６２％，報３９﹒９元；港交所

（００３８８）跌０﹒５７％，報２４２﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒６７％，報３８５

元；中移動（００９４１）跌２﹒６９％，報６１﹒５５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒６９％，報７２﹒１５元。



＊吉利銷量跌拖累股價，油價回吐「三桶油」低走＊



吉利（００１７５）公布３月份總銷量為７３０２１部，按年減少４１％，按月大增

２﹒４５倍，但汽車股表現則榮辱互見，吉利跌２﹒９７％，報１１﹒１２元；比亞迪

（０１２１１）跌２﹒４４％，報４０元；華晨中國（０１１１４）升０﹒９７％，報６﹒２６

元；廣汽（０２２３８）升０﹒７７％，報６﹒５２元；長城汽車（０２３３３）跌１﹒８％，

報４﹒９２元。

市場對於全球原油減產態度審慎，沙特和俄羅斯在內的全球主要產油國計劃將在周四

（９日）舉行會議，討論減產事宜，而多國能源部長都表示，減產前提是要求美國加入行列。今

日三桶油出現回吐，中石化（００３８６）跌１﹒９９％，報３﹒９５元；中石油

（００８５７）跌２﹒０１％，報２﹒９３元；中海油（００８８３）跌３﹒０２％，報

８﹒６７元；中海油服（０２８８３）跌４﹒２１％，報６﹒１４元；ＩＤＧ能源投資

（００６５０）跌８﹒０５％，報０﹒８元。

內地湖北武漢市結束７６天的歷史性「封城」政策，今日凌晨起正式解封，高速公路、鐵路

站及機場重開。內地部份運輸類股份向好，首都機場（００６９４）升６﹒０２％，報５﹒１１

元；國泰航空（００２９３）升１﹒２９％，報８﹒６１元；中國國航（００７５３）升

０﹒４％，報５﹒０２元；東方航空（００６７０）跌０﹒３５％，報２﹒８２元；南方航空

（０１０５５）跌０﹒８７％，報３﹒４１元。



＊消費者延遲升級５Ｇ電訊股急挫，ｉＰｈｏｎｅ５Ｇ未能趕上相關股急挫＊



市場調研機構Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ發布報告指出，中國人比美國或歐洲

的消費者對一切能快速的恢復常態更為樂觀，但智能手機換機率和５Ｇ的普及已經放緩，其中有

３７％的人推遲了購買新智能手機的計劃，而３２％的人推遲了升級５Ｇ服務，消息令中資電訊

股低走，中電信（００７２８）跌２﹒２５％，報２﹒６１元；中聯通（００７６２）跌

３﹒３７％，報５﹒１６元；中移動（００９４１）跌２﹒６９％，報６１﹒５５元；中國鐵塔

（００７８８）跌２﹒８１％，報１﹒７３元。

有外電引述消息指，蘋果公司因供應鏈問題未能按原本計劃開發新ｉＰｈｏｎｅ，預計蘋果

如期在秋季推出５Ｇ版ｉＰｈｏｎｅ的機會只有１０％至１５％，估計會押後至１２月才推出，

手機設備股遭拋售，瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒０９％，報４２﹒２元；舜宇光學

（０２３８２）跌３﹒２８％，報１１２﹒２元；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒８５％，報

１３﹒９４元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒２８％，報９﹒２８元；高偉電子

（０１４１５）跌０﹒５％，報１﹒９９元。

永利澳門（０１１２８）母企Ｗｙｎｎ Ｒｅｓｏｒｔｓ披露包括永利澳門最新營運數據，

於暫停營運期間，澳門業務每日產生現金經營開支約２５０萬美元，不包括每日現金利息開支約

５０萬美元，賭股今日全線低開低收，永利跌１﹒６２％，報１２﹒１６元；銀河娛樂

（０００２７）跌１﹒８５％，報４５﹒１５元；新濠國際（００２００）跌２﹒２３％，報

１１﹒４元；澳博控股（００８８０）跌０﹒７１％，報６﹒９８元；金沙中國（０１９２８）

跌０﹒５２％，報２８﹒４５元。（ｕｌ）

