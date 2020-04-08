【聚焦人幣】中間價大升４５６點報７﹒０４８３，外儲連降兩月

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４８３，較

上個交易日升４５６點子，創３月３０日以來逾一周高，上個交易日報７﹒０９３９。

中國連續第二個月外匯儲備減少，３月未外儲３０６０６﹒３３億美元，比２月減少

４６０﹒８５億美元，降幅為２０１６年１１月以來的最大單月跌幅。國家外匯局新聞發言人王

春英表示，３月國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主

要國家資產價格出現大幅調整。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯儲備規模有

所下降。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０４８３ － ４５６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６８２８ ＋ ２５０﹒００

１００日圓╱人民幣 ６﹒４９０２ － ９４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０９１ － ５８﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７０１５ ＋ ２９１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒３４６０ ＋ ２０２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１０４ － ９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４９７ － ２８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２７２５ ＋ ２１０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０３３７ ＋ １０９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６１５９ ＋ ３２﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒６８０２ － ２８９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５８５６ － ４７１﹒００

１人民幣╱韓元 １７３﹒０３００ ＋ ５４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

