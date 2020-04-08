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08/04/2020 09:21

【聚焦人幣】中間價大升４５６點報７﹒０４８３，外儲連降兩月

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４８３，較
上個交易日升４５６點子，創３月３０日以來逾一周高，上個交易日報７﹒０９３９。
　　中國連續第二個月外匯儲備減少，３月未外儲３０６０６﹒３３億美元，比２月減少
４６０﹒８５億美元，降幅為２０１６年１１月以來的最大單月跌幅。國家外匯局新聞發言人王
春英表示，３月國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主
要國家資產價格出現大幅調整。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯儲備規模有
所下降。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０４８３　　　　－　４５６﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６８２８　　　　＋　２５０﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６﹒４９０２　　　　－　　９４﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０９１　　　　－　　５８﹒９０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７０１５　　　　＋　２９１﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒３４６０　　　　＋　２０２﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１０４　　　　－　　　９﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４９７　　　　－　　２８﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２７２５　　　　＋　２１０﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０３３７　　　　＋　１０９﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６１５９　　　　＋　　３２﹒８０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒６８０２　　　　－　２８９﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５８５６　　　　－　４７１﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７３﹒０３００　　　　＋　　５４﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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