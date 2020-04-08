《鍾之日記》險企被唱淡，電信遇冷風

《鍾之日記》４月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股升幅蒸發逾九百點，但維持輕微低收，市場對疫情的反應似乎過分樂觀，令投資者

憂慮暴瀉浪潮再度來臨，亞洲股市今日普遍低開低走，港股今早低開６１點，但隨後跌幅擴大，

失守二萬四關口，重磅股友邦（０１２９９）等下跌，拖累大市氣氛，午後道指期貨亞洲時段升

轉跌，拖累港股跌幅擴大，恆指盤中跌過３５５點，低見過２３８９７點。最終恆指未能重返二

萬四關口，恆生指數收報２３９７０點，跌２８２點或跌１﹒１７％，主板成交９４５﹒３６億

元。



＊Ａ場悶跌，陸股通明關閉＊



湖北武漢為新型冠狀病毒肺炎疫情的首個爆發區，經過艱苦慘烈的抗疫戰後，今日凌晨起正

式解封，結束自為期７６天的歷史性「封城」政策，高速公路、鐵路站及機場重開，民眾可憑湖

北健康碼「綠碼」進出武漢。

祖國股市昨日（７日）急升今早回吐，滬綜指二千八有支持，午後一度收復全部跌幅，但無

以為繼最終悶跌０﹒１９％收市，報２８１５﹒３７點。兩市全日成交６７４１億元人民幣，按

日減少７﹒９％。

值得注意的是，本周五（１０日）起為香港復活節假期，明日（９日）滬股通、深股通（統

稱陸股通）暫停交易至１４日恢復，外資趁關閘前離場，全日通過陸股通淨沽出Ａ股３４﹒５３

億元。



＊大摩吹笛唱淡險企，新華保險遭削三成七目標價＊



摩根士丹利發表研究報告將對香港和內地保險公司的行業看法由「具吸引力」下調至「與大

市同步」，同時由於再投資的回報低迷，將其長期獲利和估值的預測下調了３０％。

大摩唱淡一眾內險龍頭，其中，新華保險（０１３３６）由「與大市同步」下調至「減持」

，目標價亦從３５元大降３７﹒１％至２２元。同時，國壽（２６２８）遭削近三成半目標價，

由２３元大降至１５元，維持「中性」；而中國平安（０２３１８）亦遭削近一成八目標價，由

１１４元降至９４元，維持「增持」。不過，大摩上調中國人保（０１３３９）評級，由「與大

市同步」上調至「增持」。

大摩表示，上述的調整主要反映市場對利率可能進一步下降的憂慮，並下調預定的長期再投

資回報率至３﹒５％。而受冠狀病毒的影響，大摩下調２０２０年新業務價值的預測約６％，並

把壽險公司的獲利預測下調約１０％，財險公司的預測則大致維持不變。

內險板塊悉數下跌，新華保險大挫４﹒４％，中國太平（００９６６）挫３﹒４％，眾安在

線（０６０６０）跌２﹒６％，國壽及人保雙雙跌２﹒３％；平保靠穩，收市微跌０﹒７％。



＊內需頹靡不想轉５Ｇ，三巨頭急擴版圖遇冷＊



市場調研機構Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ發布報告指出，肺炎疫情衝擊之下，

盡管中國比美國或歐洲的消費者對一切能快速的恢復常態更為樂觀，但智能手機換機率和５Ｇ的

普及無疑已經放緩，其中有３７％受訪者推遲了購買新智能手機的計劃，有３２％受訪者會推遲

升級５Ｇ。

機構分析，供應鏈和生態系統在第二季或可恢復，但部分消費者的購買意欲仍未恢復，運營

商、供應商和零售商要吸引手機用戶升級迭代，要加倍努力。

中國正在熱火朝天發展５Ｇ，誓要搶奪通信行業在國際上的話語權，但疫情的意外發展，令

內需外需都變得十分脆弱；另外５Ｇ帶來的好處目前主要體現在工業層面，消費端感受到的變化

不算大，所以亦令用戶轉５Ｇ的意欲不大。受研究數據刺激，中移動（００９４１）跌

２﹒７％，中電信（００７２８）跌２﹒３％，中聯通（００７６２）跌３﹒４％，至於中國鐵

塔（００７８８）同跌２﹒８％。

另外，三大電信商今日發布「５Ｇ消息白皮書」，未來有望全面升級基礎短信，實現短消息

的互動化、智能化，並增強安全防偽能力，為富媒體通信（ＲＣＳ）開拓藍海。ＲＣＳ是指在通

話、短信、聯繫人等手機原生功能外，融合了語音、消息、狀態欄、位置服務等通信服務，互動

性更強，未來用戶可以在ＲＣＳ界面內實現搜索、交互、購物、支付等。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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