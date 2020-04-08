【國務會議】國務院增４６個跨境電商試驗區、廣交會６月網上舉辦

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務

會議，推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等系列舉措，積極應

對疫情影響努力穩住外貿外資基本盤。

會議指出，當前全球疫情大流行加速傳播，對世界經濟和國際貿易投資帶來巨大衝擊。要按

照黨中央、國務院做好「六穩」工作部署，堅持擴大開放，採取一系列穩外貿、穩外資舉措，努

力減輕中國經濟特別是就業受到的嚴重影響。



＊新設４６個跨境電商試驗區，區內免徵增值稅等＊



會議指出，近年來中國跨境電商進出口規模持續快速增長，成為外貿發展新亮點。當前傳統

外貿受到疫情較大衝擊，必須更大發揮跨境電商獨特優勢，以新業態助力外貿克難前行。會議決

定，在已設立５９個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設４６個跨境電商綜合試驗區。推廣促進

跨境電商發展的有效做法，同時實行對綜試區內跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費

稅、企業所得稅核定徵收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口

試點範圍，支持企業共建共享海外倉。

會議指出，加工貿易佔中國外貿四分一。要統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓解困難，

促進穩外資、穩就業。一要對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息。二要

將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區。三要

擴大鼓勵外商投資產業範圍，縮小加工貿易禁止類商品種類。



＊廣交會６月中下旬網上舉辦，提升中歐班列等貨運能力＊



針對全球疫情蔓延的嚴峻形勢，會議決定，第１２７屆廣交會於６月中下旬在網上舉辦。廣

邀海內外客商在線展示產品，運用先進信息技術，提供全天候網上推介、供採對接、在線洽談等

服務，打造優質特色商品的線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

會議指出，要提升中歐班列等貨運通道能力，推動改善貨物接駁等條件，全力承接海運、空

運轉移貨源，支持穩定國際供應鏈和復工復產。

