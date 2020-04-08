【新冠肺炎】全國昨確診６２宗包括３宗本土，無症狀感染１３７宗

《經濟通通訊社８日專訊》據國家衛健委最新通報，４月７日，全國新增確診新型冠狀病毒

肺炎病例６２宗，其中境外輸入個案佔５９宗，本土病例３宗（山東２宗，廣東１宗）；新增２

宗死亡病例（上海１宗，湖北１宗）；新增治癒出院病例１１２宗；新增疑似病例１２宗，包括

境外輸入１１宗，廣東本土１宗。

全國昨天新增無症狀感染者１３７人，其中境外輸入個案佔１０２人。當日有１１宗轉為確

診病例，均為境外輸入個案。當日解除隔離６４人。目前尚在醫學觀察共有１０９５名無症狀感

染者，其中境外輸入佔３５８人。

截至４月７日，全國累計確診病例８１８０２宗，累計死亡人數３３３３人；現有確診病例

１１９０宗，其中重症１８９宗；現有疑似病例８３宗；累計治癒出院病例７７２７９宗。

境外輸入現有確診病例７１４宗，其中重症病例２３宗，現有疑似病例８２宗。累計確診病

例１０４２宗，累計治癒出院病例３２８宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１３５５宗，香港單日再新增２１宗至９３５宗（２３６

人出院，４人死）；澳門維持４４宗（１０人出院）；台灣新增３宗達３７６宗（６１人出院，

５人死）。



＊湖北續無新增確診，武漢今日起解封＊



武漢市今日凌晨起解封，結束自１月２３日達７６天的封城，持有健康認證「綠碼」的民眾

，可自由出入武漢。

湖北省無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；武漢昨日新增一宗死亡病例，全

省累計死亡病例３２１３宗；新增治癒出院病例６９宗，累計至６４１４２宗；現有確診病例４

４８宗，其中重症病例１５８宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

