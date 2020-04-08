【抗疫維穩】京東：未來三年向湖北投資超６０億元助力經濟恢復

《經濟通通訊社８日專訊》京東集團今日宣布，將在未來三年向湖北投資超過６０億元人民

幣，全方位助力湖北經濟恢復及當地中小企業發展。在新基建領域，京東將全力支持湖北打造以

智能供應鏈和智慧物流為核心的新一代基礎設施。在智慧物流園區建設方面，京東將在目前以武

漢亞洲一號為核心、覆蓋全湖北的高效物流網絡基礎上，以技術投入推動物流產業升級。

（ａｃ）

