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08/04/2020 16:25

【抗疫維穩】工信部：將繼續加強生產調度，保障重點藥品生產供應

　　《經濟通通訊社８日專訊》工信部消費品工業司副司長曹學軍表示，截止到目前，磷酸氯奎
日產能達到１０萬人份，累計生產６７萬人份；阿比多爾日產能５萬人份，累計生產８０萬人份
；法匹拉韋日產能１﹒１５萬人份，累計生產了１３﹒７５萬人份。
　　截止到目前，連花清瘟膠囊日產能達到了２００萬盒，庫存３０００萬盒，金花清感日產能
達到２﹒６萬盒，庫存４０萬盒。下一步，將繼續加強生產調度，協調解決企業生產中遇到的實
際困難，全力保障重點藥品的生產供應。（ｊｔ）

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