《經濟通通訊社８日專訊》工信部消費品工業司副司長曹學軍表示，截止到目前，磷酸氯奎
日產能達到１０萬人份，累計生產６７萬人份；阿比多爾日產能５萬人份，累計生產８０萬人份
；法匹拉韋日產能１﹒１５萬人份，累計生產了１３﹒７５萬人份。
截止到目前，連花清瘟膠囊日產能達到了２００萬盒，庫存３０００萬盒，金花清感日產能
達到２﹒６萬盒，庫存４０萬盒。下一步，將繼續加強生產調度，協調解決企業生產中遇到的實
際困難，全力保障重點藥品的生產供應。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
08/04/2020 16:25
【抗疫維穩】工信部：將繼續加強生產調度，保障重點藥品生產供應
《經濟通通訊社８日專訊》工信部消費品工業司副司長曹學軍表示，截止到目前，磷酸氯奎
日產能達到１０萬人份，累計生產６７萬人份；阿比多爾日產能５萬人份，累計生產８０萬人份
；法匹拉韋日產能１﹒１５萬人份，累計生產了１３﹒７５萬人份。
截止到目前，連花清瘟膠囊日產能達到了２００萬盒，庫存３０００萬盒，金花清感日產能
達到２﹒６萬盒，庫存４０萬盒。下一步，將繼續加強生產調度，協調解決企業生產中遇到的實
際困難，全力保障重點藥品的生產供應。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道08/04/2020
【福布斯富豪榜】四叔續膺香港首富 身家全球排26
|FOCUS08/04/2020
【FOCUS】肺疫或現次生波 全球攻關藥物疫苗
|生財有道08/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：旺旺短線上望6.5元
|中國故事08/04/2020
【新冠肺炎】武漢市結束76天封城 民航、鐵路恢復除北京外服務
|生財有道08/04/2020
【抗疫有法】打工仔老闆「貼身」10問
|香港政情08/04/2020
【新冠肺炎】限聚令延至本月23日 美容院及按摩院周五起關閉14日
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰