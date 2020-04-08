【抗疫維穩】騰訊：將在數字政府、人工智能等方面與武漢深度合作

《經濟通通訊社８日專訊》封城逾兩個月後，武漢今日迎來正式解封，生產生活重新步入正

軌。騰訊（００７００）官方微信公眾號宣布，將繼續加大在湖北省的投入，並公布了一攬子投

資計劃。騰訊透露，將在數字政府、智慧教育、智慧出行、人工智能以及安全等方面與武漢深度

合作，全方位助力武漢數字產業的建設與發展。同時，未來三年內，騰訊在湖北的員工規模將達

到現在的４倍。

具體來看，在數字政府、智慧城市方面，騰訊將繼續推進騰訊（武漢）數字產業總部的建設

。同時，騰訊將繼續聯合武漢本地央企烽火通信（滬：６００４９８），通過武漢智慧城市建設

發展有限公司，推動武漢市數字政府、智慧城市的建設和運營。

此外，騰訊將在武漢成立騰訊智慧教育基地，進一步加大騰訊武漢在線教育平台企鵝輔導在

漢的規模，並在３年內達到４０００名員工。同時，騰訊將設立騰訊企鵝輔導線下體驗中心，以

武漢為起點輻射全國。在智慧出行領域，騰訊將建設騰訊（武漢）智慧出行基地，並成立騰訊出

行學院，與東風集團聯合培育汽車產業數字化人才。

值得一提的是，騰訊還將成立騰訊雲小微人工智能實驗室，專注研究人工智能產品的研發和

應用。同時，騰訊網絡安全學院也將落地武漢，為武漢市各項智慧產業發展提供助力。（ｗｌ）

