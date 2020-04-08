【新冠肺炎】美官員促中國允許其與武漢實驗室合作研究新冠病毒

《經濟通通訊社８專訊》造成全球大流行的新型疫情最初於武漢爆發，巧合的是武漢擁有高

級別的病毒研究所，外界有質疑認為新冠病毒可能是一個「完美的生化武器」，或者是「實驗生

物武器時出了差錯」。在疫情於美國肆虐之際，《路透》引述美國一名政府官員敦促中國允許美

國與武漢的實驗室直接合作，研究新型冠狀病毒，稱這對全球拯救生命至關重要。

中國駐美國大使崔天凱周日（５日）在《紐約時報》發表一篇評論文章表示，兩國之間曾就

該病毒進行過「不愉快的談話」，但現在是「團結、協作和相互支持」的時候了。上述官員稱，

「如果崔大使說中國願意與美國合作，若有機會與他們在武漢的病毒實驗室直接合作，分享他們

的研究成果，我們將不勝感激，因為他們知道這個問題，而且與之鬥爭的時間至少比我們在美國

的科學家長一個月。」

武漢病毒研究所屬於Ｐ４級別，是一個高度密封的病毒實驗室，或可理解為毒性程度最高的

病毒研究所。在全球範圍，這樣級別的病毒研究室僅有５０幾個，中國北京和哈爾濱也已計劃興

建。武漢病毒所２０１５年修建完畢。２０１７年８月開始，該所主要對埃博拉、尼帕等病毒研

究。中國十幾年前發生的ＳＡＲＳ病毒也在其研究之列。（ｗｌ）

