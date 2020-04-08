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即市新聞

08/04/2020 09:23

【中概噩夢】愛奇藝被指收入虛增至少２７％遭狙擊，渾水有份調查

　　《經濟通通訊社８日專訊》中概股因公司治理有待改進，一向是沽空機構的「狩獵場」，如
今瑞幸神話破滅，令其他中概股心驚膽顫。瑞幸爆雷不夠一周後，沽空機構Ｗｏｌｆｐａｃｋ　
Ｒｅｓｅａｒｃｈ發表報告，呼籲沽空內地影片平台巨頭、百度系旗下的愛奇藝。報告直指愛奇
藝早在ＩＰＯ之前便存在欺詐行為，且涉嫌財務造假，瑞幸案大贏家渾水亦表示，其有份調查愛
奇藝，包括在內地一線城市進行廣泛調查，及向廣告公司索取公司數據。
　　愛奇藝方面回應稱，第三方機構發表質疑愛奇藝的報告，其引用數據與結論嚴重失實，與實
際情況不符，愛奇藝強調公司披露的所有財務和運營數據均屬真實，符合監管要求，公司堅決否
認所有不實指控，並保留法律追訴權力。
　　受消息影響，愛奇藝盤中股價短線跳水，在美股價一度下跌近１０％，惟盤中回升，最終反
彈３﹒２％。
　　美國律師事務所Ｈｏｌｚｅｒ　＆　Ｈｏｌｚｅｒ宣布，正在調查愛奇藝是否遵守了聯邦證
券法。該律所稱，如果投資者購買了愛奇藝的股票，並因為這筆投資蒙受了損失，請與公司取得
聯繫以討論投資者的法定權利。

＊報告：愛奇藝上市前已造假，至今仍無盈利模式＊

　　沽空報告直指愛奇藝通過誇大用戶數字來虛增收入。機構在去年１０月至１１月期間，對超
過１５００個愛奇藝目標受眾進行調查，發現逾三成用戶是通過愛奇藝合作夥伴的會員資格瀏覽
ＶＩＯ內容，例如京東或小米ＴＶ，這類會員理應不會向愛奇藝支付會員費用，但愛奇藝以雙重
會員（ｄｕａｌ　ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ）金額計算，即錯誤地把合作夥伴的份額一併計入。
　　報告又指，愛奇藝的用戶數量大幅注水４２％至６０％，令去年收入虛增８０億元至１３０
億元人民幣，誇大幅度為２７％至４４％。愛奇藝還誇大了內容、其他資產和收購支付的成本。
　　Ｗｏｌｆｐａｃｋ另取得了愛奇藝的中國信用報告，機構將報告與招股書對比後，發現延遞
收入於２０１５至２０１７年誇大２﹒６倍，１﹒７倍及８６％，意味著愛奇藝早在２０１８年
ＩＰＯ之前就存在欺詐行為。
　　報告又評價愛奇藝的業務模式，機構認為愛奇藝上市以來一直虧損，至今仍無法合理地增長
其業務，且虧損正在加速，公司面對用戶增速放緩、廣告收入下降，毛利率為負等問題。
（ｅｙ）

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