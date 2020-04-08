【中概噩夢】好未來稱有員工虛構銷售額股價暴跌，渾水曾出手狙擊

《經濟通通訊社８日專訊》瑞幸咖啡巨額財務造假震驚美股市場，中概股人人自危，又一家

中概股決定自首，承認內部存在不當行為。在美上市的中國線上教育公司好未來宣布，旗下「輕

課」（Ｌｉｇｈｔ Ｃｌａｓｓ）業務銷售額被公司員工虛假推高，公司已報警，該僱員隨即被

拘捕。最耐人尋味的是，好未來於２０１８年６月曾被渾水狙擊虛增利潤。

受消息影響，好未來盤後一度暴跌超過２６％，現挫約１８％。

好未來稱，發現有員工與外部供應商合謀，通過偽造合同和其他文件的方式做數，虛構「輕

課」業務的銷售額，而該業務銷售額佔公司去年總營收的３％至４％。公司表示，在發現該情況

後，好未來向當地警方報警，該僱員已被警方拘捕，公司強調一直致力於維持高標準的公司治理

，遵守證券交易委員會和紐約證券交易所的規則，進行透明、及時的披露，對員工違法行為零容

忍。

於２０１８年，知名沽空機構渾水曾發報告狙擊好未來，指公司在２０１６年至２０１８年

進行多次欺騙性交易，誇大營業收入和淨利潤，好未來則駁斥渾水提出的指控包含大量錯誤、未

經證實的猜測以及對事件的惡意解讀。好未來當時股價暴跌，但事件後續沒有甚麼水花，最終不

了了之，股價亦重回正軌，在今年２月因疫情刺激線上教育業務，公司市值曾刷新歷史新高。

（ｅｙ）

