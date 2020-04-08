  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2020 09:46

【中概噩夢】好未來稱有員工虛構銷售額股價暴跌，渾水曾出手狙擊

　　《經濟通通訊社８日專訊》瑞幸咖啡巨額財務造假震驚美股市場，中概股人人自危，又一家
中概股決定自首，承認內部存在不當行為。在美上市的中國線上教育公司好未來宣布，旗下「輕
課」（Ｌｉｇｈｔ　Ｃｌａｓｓ）業務銷售額被公司員工虛假推高，公司已報警，該僱員隨即被
拘捕。最耐人尋味的是，好未來於２０１８年６月曾被渾水狙擊虛增利潤。
　　受消息影響，好未來盤後一度暴跌超過２６％，現挫約１８％。
　　好未來稱，發現有員工與外部供應商合謀，通過偽造合同和其他文件的方式做數，虛構「輕
課」業務的銷售額，而該業務銷售額佔公司去年總營收的３％至４％。公司表示，在發現該情況
後，好未來向當地警方報警，該僱員已被警方拘捕，公司強調一直致力於維持高標準的公司治理
，遵守證券交易委員會和紐約證券交易所的規則，進行透明、及時的披露，對員工違法行為零容
忍。
　　於２０１８年，知名沽空機構渾水曾發報告狙擊好未來，指公司在２０１６年至２０１８年
進行多次欺騙性交易，誇大營業收入和淨利潤，好未來則駁斥渾水提出的指控包含大量錯誤、未
經證實的猜測以及對事件的惡意解讀。好未來當時股價暴跌，但事件後續沒有甚麼水花，最終不
了了之，股價亦重回正軌，在今年２月因疫情刺激線上教育業務，公司市值曾刷新歷史新高。
（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/04/2020
業務前景穩定 中國龍工另類收息股
中國故事08/04/2020
中國3月PMI反彈 經濟仍陷衰退陰霾
剖析天下08/04/2020
史上最差季結 美股尋底之旅未完？
香港政情07/04/2020
【特首薪酬】林鄭：薪酬按機制調整 會審慎考慮與民共度時艱
生財有道07/04/2020
疫情緩和內需股抽升 港股漲504點收24253 成交飆四成半
樂天金匯07/04/2020
經濟增長放緩 澳元匯價偏軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Maxcare x The GULU派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金