  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2020 11:38

【抗疫維穩】支付寶響應「春雷計劃」撐服務業復甦，湖北武漢優先

　　《經濟通通訊社８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）時隔１１年後再啟「春雷計劃」，全力
扶持中小企業，助力中國經濟在疫後復蘇。針對受疫情衝擊最大的線下服務業，支付寶今日同步
推出七項支持舉措，包括：推動線下門店數字化升級、提供低成本金融支持、拉動服務性消費等
，並且率先在湖北武漢落地。
　　４月８日，武漢「解封」首日，支付寶首頁第一時間上線武漢專題頁，讓全國消費者打開手
機就能「逛」武漢景點、買武漢小吃，光顧武漢商家的生意。上線僅一小時，就有２６００萬網
友連夜「雲逛街」。支付寶表示，今年會持續加大開放力度，把更多「武漢」搬上支付寶，將通
過加大投入推進數字轉型扶持計劃，聯合服務商，用數字化「武裝」全國５００萬線下門店。通
過數字化收銀助手、卡券營銷、花唄分期、到家服務等，至少為５００萬線下門店帶來數十億次
用戶曝光。
　　在資金方面，網商銀行聯合全國工商聯和１００家銀行，為支付寶上的１０００萬小店提供
無接觸貸款。其中，武漢全市３６萬小店，可申請一個月免息貸款，湖北其他地區小店４月支用
貸款利息打八折。同時，支付寶還通過支持浙江四地、廣西全省、江蘇南京、廣東佛山、安徽合
肥等多地政府發放電子消費券，拉動市場消費「小陽春」。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事08/04/2020
【新冠肺炎】武漢市結束76天封城 民航、鐵路恢復除北京外服務
生財有道08/04/2020
【抗疫有法】打工仔老闆「貼身」10問
香港政情08/04/2020
【新冠肺炎】限聚令延至本月23日 美容院及按摩院周五起關閉14日
生財有道08/04/2020
業務前景穩定 中國龍工另類收息股
中國故事08/04/2020
中國3月PMI反彈 經濟仍陷衰退陰霾
剖析天下08/04/2020
史上最差季結 美股尋底之旅未完？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Maxcare x The GULU派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金