【抗疫維穩】支付寶響應「春雷計劃」撐服務業復甦，湖北武漢優先

《經濟通通訊社８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）時隔１１年後再啟「春雷計劃」，全力

扶持中小企業，助力中國經濟在疫後復蘇。針對受疫情衝擊最大的線下服務業，支付寶今日同步

推出七項支持舉措，包括：推動線下門店數字化升級、提供低成本金融支持、拉動服務性消費等

，並且率先在湖北武漢落地。

４月８日，武漢「解封」首日，支付寶首頁第一時間上線武漢專題頁，讓全國消費者打開手

機就能「逛」武漢景點、買武漢小吃，光顧武漢商家的生意。上線僅一小時，就有２６００萬網

友連夜「雲逛街」。支付寶表示，今年會持續加大開放力度，把更多「武漢」搬上支付寶，將通

過加大投入推進數字轉型扶持計劃，聯合服務商，用數字化「武裝」全國５００萬線下門店。通

過數字化收銀助手、卡券營銷、花唄分期、到家服務等，至少為５００萬線下門店帶來數十億次

用戶曝光。

在資金方面，網商銀行聯合全國工商聯和１００家銀行，為支付寶上的１０００萬小店提供

無接觸貸款。其中，武漢全市３６萬小店，可申請一個月免息貸款，湖北其他地區小店４月支用

貸款利息打八折。同時，支付寶還通過支持浙江四地、廣西全省、江蘇南京、廣東佛山、安徽合

肥等多地政府發放電子消費券，拉動市場消費「小陽春」。（ｗｌ）

