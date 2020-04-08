【抗疫維穩】國資委籲央企加快數字化轉型，培育具全球競爭力企業

《經濟通通訊社８日專訊》國務院國資委表示，疫情發生以來，在國務院國資委統籌指導和

安排部署下，中央企業積極運用５Ｇ、大數據、雲計算、人工智能等網絡信息技術，加強疫情防

控，推進復工復產，取得顯著成效。中央企業積極發揮５Ｇ大帶寬、低延時、廣連接技術特性，

搭建信息高速公路，支撐疫情防控和復工復產。三家電信運營企業全力保障疫情期間通信基礎設

施建設，累計開通５Ｇ基站１３萬個，全力保障「戰疫」通信需要。

此外，中央企業推出多個基於雲計算的供應鏈協同對接平台，實現供需雙方遠程、精準和實

時對接，加快復工復產進程。中央企業電商聯盟搭建全國企業復工復產供需對接雲平台，面向中

小企業發布８０００餘條供需信息。中央企業工業互聯網融通平台緊急上線抗疫雲專區，助力中

小企業復工復產。

中央企業還充分發揮移動互聯網全天候連接優勢，助力員工居家辦公和企業正常運營。充分

運用物聯網、工業互聯網和人工智能技術，構建自動化車間、智能工廠，提升智能製造水平，有

效減少現場用工。

面對新冠肺炎疫情大戰大考，國資委將進一步落實黨中央、國務院相關決策部署，引領企業

搶抓數字化機遇，推動中央企業加快數字化轉型，開創中央企業創新發展新局面，加速培育具有

全球競爭力的世界一流企業。（ｗｌ）

