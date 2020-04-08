【抗疫維穩】據報人行將加大政策寬鬆力度，惟無法大幅降息及量寬

《經濟通通訊社８日專訊》受新冠疫情衝擊，今年首季內地經濟增速勢將錄３０年來首次季

度萎縮；為支持經濟，今年以來，人民銀行已三次宣布降準，又下調ＬＰＲ、ＭＬＦ等政策利率

。據《路透》引述政策消息人士透露，人行還將加大政策寬鬆力度，但債務擔憂和房地產風險促

使人行無法跟隨美聯儲大幅降息和實施量化寬鬆。據悉，人行將增加信貸規模並降低融資成本，

尤其重視對增長和就業來說至關重要的小企業，同時為擴大財政支出提供空間。

消息人士表示，人行將主要依靠各種流動性政策工具組合來支持經濟，加大貨幣政策寬鬆力

度，但不可能追隨美聯儲，而是採取步步漸進的方式，保留一些彈藥。由於消費者通脹料將放緩

，人行可能會在４月２０日下調ＬＰＲ利率，並在未來幾個月下調指標存款利率。該行於３月

３０日下調逆回購利率２０個基點。



＊下調存款利率在政治上可能比較敏感＊



至於下調存款利率，可能會幫助緩解銀行的壓力，並為下調貸款利率創造更多空間，但考慮

到實質存款利率已經深陷負值區間，這種舉措在政治上可能比較敏感。２０１５年１０月以來，

人行一直維持指標存款利率在１﹒５％不變。

報道又稱，中國已經認識到貨幣政策的局限性，他們將依靠財政刺激來促進基礎設施投資和

消費。此外，中國政府牢記２００８－０９年的教訓，將確保投資項目在財務上更加穩健。

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