《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普周二（７日）猛烈抨擊世界衛生組織（ＷＨＯ）
，指責世衛過於專注中國，並在疫情爆發期間發布錯誤建議。特朗普指出，世衛的資金主要由美
國提供，但卻非常以中國為中心。他更威脅，美國將暫停向世衛組織繳納會費。在北京，中國外
交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，在當前全球疫情形勢下，美方表示將暫停向世界衛生組
織繳納會費，將對國際抗疫合作產生消極影響。希望各國同舟同濟，守望相助，共同為全球抗擊
疫情做出貢獻。（ｗｌ）
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08/04/2020 16:25
【新冠肺炎】美威脅暫停ＷＨＯ繳會費，中方：對抗疫合作影響消極
《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普周二（７日）猛烈抨擊世界衛生組織（ＷＨＯ）
，指責世衛過於專注中國，並在疫情爆發期間發布錯誤建議。特朗普指出，世衛的資金主要由美
國提供，但卻非常以中國為中心。他更威脅，美國將暫停向世衛組織繳納會費。在北京，中國外
交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，在當前全球疫情形勢下，美方表示將暫停向世界衛生組
織繳納會費，將對國際抗疫合作產生消極影響。希望各國同舟同濟，守望相助，共同為全球抗擊
疫情做出貢獻。（ｗｌ）
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