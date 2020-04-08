【ＦＯＣＵＳ】肺疫或現次生波，全球攻關藥物疫苗

【ＦＯＣＵＳ】周三（８日）零時，封城７６天的武漢正式解封；與此同時，全球單日死亡

病例周二（７日）首次超逾７０００，其中，紐約州及英國新增不治錄新高。消息一好一壞，令

「隧道盡頭的希望」忽明忽暗，摩通即警告，不能排除總感染曲線出現次生波的可能。而要論今

次全球大流行的最後「逃生門」，恐怕非有效藥物及疫苗莫屬。

據Ｉｎｆｏｒｍａ Ｐｈａｒｍａ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ最新數據，目前有約

１５８種針對新冠病毒治療或預防的實驗性藥物正在研發之中，其中有１２種已進入臨床試驗階

段。以在研藥物數量前十計，除了花旗國製藥巨頭包攬三甲，而中字頭的國藥集團乃至香港本地

公司知臨集團均榜上有名。



＊單日死逾７千，感染周期或此消彼長＊



封城７６天的武漢正式解封，中國抗疫的「人民戰爭」暫報勝利，惟境外疫情仍未有減速之

勢。位於震央的花旗國，確診總數突破４０萬；全球新增死亡病例周二（８日）更首次超逾７０

００大關，僅紐約州及英國單日不治即分別錄７３１例、８５４例的紀錄新高。

摩通即警告，不能排除全球總體感染曲線出現次生波的可能；參考１９１８年西班牙大流感

，儘管第二波死亡人數將較第一波減少，但感染周期或如地震餘震般此消彼長，直至疫苗廣泛可

用。

新冠肺炎病毒「無差別攻擊」、傳染力遠超ＳＡＲＳ，要論今次全球大流行的最後「逃生門

」，恐怕非有效藥物及疫苗莫屬。目前，科學家、藥企正以創紀錄的速度調動力量研發治療藥物

或疫苗，試圖追上病毒傳播速度。

據製藥及醫療技術數據公司Ｉｎｆｏｒｍａ Ｐｈａｒｍａ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ最

新統計，目前有約１５８種針對新冠病毒治療或預防的實驗性藥物正在研發之中，其中有

１２種已進入臨床試驗階段；如計入原本已獲批用於治療其他疾病的藥物（如瑞德西韋），總共

已有６１６項試驗正在進行中。



＊１５８種藥物研發中，港人榜上揚名＊



以在研藥物數量前十計，花旗國的Ｓｏｒｒｅｎｔｏ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ等４間製

藥巨頭分列前四，中字頭的國藥集團及香港本地生物科技醫藥公司知臨集團同以３隻在研藥物緊

隨其後。其中，知臨集團月初時曾公布，與香港大學微生物系達成協議，將專註研究至少３種對

兩個新冠病毒複製展現出潛在抑制作用的小分子藥物。

為了遏制疫情，全球藥企爭分奪秒之外，政府及富豪也是拼了。侵侵上周公開推廣瘧疾藥「

羥氯奎」治療新冠肺炎有效（未獲科學研究證實），而「羥氯奎」的南亞最大生產國印度即推出

口管制，隨後在侵侵威脅報復之後，印度總理莫迪昨宣布願重新開始出口「羥氯奎」。

此外，繼微軟創始人Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ宣布，其旗下基金會會將出資數十億美元，與７

間最可能開發出疫苗的生產商合作建設工廠後， Ｔｗｉｔｔｅｒ及Ｓｑｕａｒｅ的行政總裁Ｊ

ａｃｋ Ｄｏｒｓｅｙ最新稱，將捐出三分一身家（約１０億美元）協助抗疫。

肺疫至暗時刻或遠未結束，但無論一兩年還是三五年，新冠肺炎疫苗最終會如流感疫苗般問

世。攻關克難及守望相助，香港人揚名國際，疫境加薪的特首可有共鳴？！

