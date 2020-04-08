【新冠肺炎】石湖墟賽馬會診所一名清潔工確診，關閉一天徹底消毒

《經濟通通訊社８日專訊》石湖墟賽馬會普通科門診診所一名員工確診新型肺炎，診所今日

關閉一天，徹底消毒。

北區醫院發言人表示，該名５７歲確診患者為運作助理，自４月３日起出現咳嗽及喉嚨痛，

但無發燒，過去１４日內並無外遊紀錄，亦沒有接觸新型肺炎確診個案，但昨日在診所接受深喉

唾液樣本病毒測試，證實呈陽性反應，現時正於北區醫院接受隔離治療，情況穩定。

該員工主要負責診所清潔工作，工作期間一直穿戴個人防護裝備。診所追蹤該確診員工的密

切接觸者。（ｊｏ）

