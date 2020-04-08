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08/04/2020 09:18

【新冠肺炎】石湖墟賽馬會診所一名清潔工確診，關閉一天徹底消毒

　　《經濟通通訊社８日專訊》石湖墟賽馬會普通科門診診所一名員工確診新型肺炎，診所今日
關閉一天，徹底消毒。
　　北區醫院發言人表示，該名５７歲確診患者為運作助理，自４月３日起出現咳嗽及喉嚨痛，
但無發燒，過去１４日內並無外遊紀錄，亦沒有接觸新型肺炎確診個案，但昨日在診所接受深喉
唾液樣本病毒測試，證實呈陽性反應，現時正於北區醫院接受隔離治療，情況穩定。
　　該員工主要負責診所清潔工作，工作期間一直穿戴個人防護裝備。診所追蹤該確診員工的密
切接觸者。（ｊｏ）

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