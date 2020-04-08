【特首薪酬】葉劉：減薪與爭取民望無關，呼籲立法會和區議員響應

《經濟通通訊社８日專訊》有消息指，行政長官、司局長和行政會議成員將減薪一成，為期

一年。行政會議成員兼新民黨主席葉劉淑儀向《商業電台》表示，減薪為要與市民同甘共苦，無

論能否挽回民望亦應該做，與爭取民望無關，至於減薪幅度會否再擴大，則視乎政府決定，行會

成員一定會跟隨。她又認為立法會議員和區議員，亦應一同減薪。（ｃｌ）

