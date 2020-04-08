【新冠肺炎】平安好醫生２４小時英文版全球抗疫諮詢平台正式上線

《經濟通通訊社８日專訊》平安好醫生（０１８３３）公布，集團今日正式上線英文版全球

抗疫諮詢平台，為全球用戶提供每日２４小時新冠肺炎在線諮詢。

即日起，全球用戶可通過微信公眾號「平安好醫生」、ＬｉｎｋｅｄＩｎ及Ｔｗｉｔｔｅｒ

進入全球抗疫諮詢平台，獲取專業的新冠肺炎諮詢服務及疫情防護指導。

該平台集結了平安好醫生的國際化醫生專家團隊，醫生都曾是各大三甲醫院主治及以上醫師

，覆蓋呼吸內科、普內科、中醫科及全科等。（ｃｗ）

