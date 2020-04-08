【紓困措施】林鄭：動用２１０億提供１６個支援不同行業項目

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，三輪中小企貸款擔保計劃，總承擔額會
增至１８３０億元，以應付企業大量需求，其中八成和九成擔保計劃，會提供３厘特惠利息。
她表示，第二輪防疫抗疫基金將會提供１６個支援項目，預期動用２１０億元，惠及補習社
、中小型交易所參加者及證監會持牌人等，以及１１類被下令關閉的行業。（ｃｗ）
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