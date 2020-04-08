【紓困措施】林鄭料再推次輪抗疫基金，本年度財赤增至２７６６億

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，第二輪防疫抗疫基金總體開支為

１３５７億元，連同首輪基金及財政預算案公布的紓困措施，總開支將達２８７５億元，佔本地

生產總值１０％，如在２０２０至２１財政年度支付，將令本年度財政赤字由預算案估算的

１３９１億元，擴大至２７６６億元。

她指出，面對今次疫情，政府應大幅動用財政儲備應對，相信香港根基穩固，有能力賺回及

度過，又呼籲市民要並肩攜手，共同抗疫。（ｃｗ）

