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08/04/2020 18:46

【紓困措施】林鄭料再推次輪抗疫基金，本年度財赤增至２７６６億

　　《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，第二輪防疫抗疫基金總體開支為
１３５７億元，連同首輪基金及財政預算案公布的紓困措施，總開支將達２８７５億元，佔本地
生產總值１０％，如在２０２０至２１財政年度支付，將令本年度財政赤字由預算案估算的
１３９１億元，擴大至２７６６億元。
　　她指出，面對今次疫情，政府應大幅動用財政儲備應對，相信香港根基穩固，有能力賺回及
度過，又呼籲市民要並肩攜手，共同抗疫。（ｃｗ）

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