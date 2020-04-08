《日入而息》特首及司局長減薪一成，政府推逾千三億次輪防疫基金

《今天重點》﹡林鄭月娥稱政府將資助僱主提供工資補貼，總值８００億元；放寬領取綜援

資產上限１倍，為期６個月；開設３萬個短期政府職位，涉６０億元；動用

２１０億提供１６個支援不同行業項目；建議港鐵車費減價２０％，一半由

政府支付；第二輪防疫抗疫基金總額涉約１３７５億元；林鄭料再推次輪抗

疫基金，本年度財赤增至２７６６億；財爺表示整體措施對ＧＤＰ緩衝

５％，儲備降至九千億

﹡特首、司局長及特首辦主任減薪一成，為期一年

﹡金管局下調監管準備金要求５０％，即日生效

﹡本港再多２５宗確診累計９６１宗，包括兩個月大嬰兒



《即日市況》﹡港股失守二萬四，收報２３９７０點跌２８２點，成交９４５億



《深滬股市》﹡全日悶市滬綜指收跌０﹒１９％，惟外資流出近３５億



《美元匯價》﹡澳元仍然受壓，宜接近０﹒６２做空；歐元最新報１﹒０８７１╱７５，日

圓最新報１０８﹒９０╱９３



《公司業績》﹡中國銀河（０６８８１）３月份淨利潤按年跌２４﹒３％



《公司資訊》﹡ＣＳＬ推ＰＳ４主機５Ｇ優惠服務計劃，可享出機零機價優惠

﹡中國趨勢（０８１７１）因股份停牌暫停收購食品公司業務

﹡醫思醫療（０２１３８）暫停提供純美容服務，對營運無重大不利影響

﹡永利集團表示澳門業務防護措施解除前，現金成本續超出物業盈利金額

﹡開拓藥業尋求本月獲批在港上市，集資最多２３﹒３億

﹡安樂工程（０１９７７）現時有未完成合約共９４億元，對今年業績非常樂

觀

﹡易大宗（０１７３３）已回購５３６﹒４萬股

﹡長實（０１１１３）古洞北２地皮申請放寬地積比

﹡海隆控股（０１６２３）再獲主席張軍增持１００萬股

﹡康希諾（０６１８５）股東ＬＡＶ周一售Ｈ股股本４﹒１０８％

﹡康龍化成（０３７５９）股東減持公司股份不超過３％

﹡匯豐擴展匯財智富服務至更多資產類別，覆蓋股債定期存款等資產

﹡遠洋集團（０３３７７）首３月協議銷售額挫三成至１５５億元人民幣

﹡領展（００８２３）與澳新銀行簽訂４﹒４４億澳元５年期抵押貸款

﹡禪遊（０２６６０）沽深Ａ智度科技３７６萬股，持股降至０﹒３１％

﹡寶龍地產（０１２３８）３月銷售額按年跌３１％；首季累跌２５％

﹡Ｏｋｕｒａ（０１６５５）料旗下５間日式彈珠機遊戲館將受疫情影響

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬入選大數據產業發展試點示範項目

﹡復宏漢霖（０２６９６）用於治療癌症的抗體注射液獲批臨床試驗

﹡今海國際（０２２２５）因應新加坡政府新措施暫停業務活動至下月

﹡平安好醫生（０１８３３）２４小時英文版全球抗疫諮詢平台正式上線



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）控股股東減持Ａ股，持有股本降至２３﹒８５％

﹡中國金茂（００８１７）３月份銷售金額升三成至１３０﹒４５億元人民幣

﹡重慶機電（０２７２２）疫情短期帶來嚴重衝擊，冀次季訂單持平



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《王者榮耀》遊戲３月新增用戶同比升６４％，遊戲機

銷量急漲

﹡合景泰富（０１８１３）３月預售額６１﹒６８億元人民幣，跌２％

﹡比亞迪（０１２１１）３月汽車銷量按年跌３５％，首季挫４８％

﹡龍光地產（０３３８０）訂立融資協議，貸款２２﹒３億元，為期３６個月

﹡丘鈦科技（０１４７８）３月份像頭模組銷量按年跌６％

﹡恆鼎實業（０１３９３）３月原煤產量按年升２４％，首季累增３４％



《中國要聞》﹡中國超越美國成為國際專利申請量最多國家

﹡中國電信表示以此為契機，推動５Ｇ富媒體消息快速發展

﹡中移動副總經理表示５Ｇ消息是全球運營商的共識

﹡中興、華為料６月推出５Ｇ消息商用，小米手機亦支持

﹡內地三大電訊商發白皮書：將用５Ｇ升級傳統短信服務

﹡工信部表示批組建國家稀土創新中心，重點攻高端材料等；將繼續加強生產

調度，保障重點藥品生產供應；工信部副部長表示將積極穩定和擴大新能源

汽車消費

﹡百度ＡＰＰ多個頻道嚴重違規遭約談，今日起暫停更新

﹡海航公司債下周三到期，債價下午暴跌兩成觸臨時停牌

﹡人行逆回購五連停，今零投放零回籠

﹡華儲網表示本周五中央儲備凍豬肉投放競價交易２萬噸

﹡最高檢表示網絡犯罪案件數量年均增３４％以上

﹡上海一季度消費者信心指數下降，惟仍處樂觀區域

﹡上海中小微高新企業可自主借外債，額度５００萬美元內

﹡上海自貿區臨港新片區今年計劃出讓１５２幅地塊

﹡上海到２０２５年成為全球公共衛生最安全城市之一

﹡外資增配Ａ股，上海一季度投資者信心環比反彈

﹡好未來稱有員工虛構銷售額股價暴跌，渾水曾出手狙擊

﹡愛奇藝被指收入虛增至少２７％遭狙擊，渾水有份調查；愛奇藝龔宇回應沽

空報告：邪不壓正，看最後誰贏

﹡瑞幸咖啡在美三連崩後停牌，待披露更多消息

﹡支付寶響應「春雷計劃」撐服務業復甦，湖北武漢優先

﹡武漢表示獲１年期無息貸款製造業企業佔比不低於６０％

﹡國資委籲央企加快數字化轉型，培育具全球競爭力企業

﹡據報人行將加大政策寬鬆力度，惟無法大幅降息及量寬

﹡騰訊表示將在數字政府、人工智能等方面與武漢深度合作

﹡中信銀行前行長孫德順遭山東檢方決定拘捕及起訴

﹡京東表示未來三年向湖北投資超６０億元助力經濟恢復

﹡乘聯會初步數據：３月乘用車日均零售同比降３６％

﹡浦發銀行回應瑞幸６０００萬貸款情況：是授信額度



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％，報１０１３７﹒４７點



《其他消息》﹡政府暫定今年９月６日舉行立法會換屆選舉

﹡田北辰稱特首與官員應凍薪共渡時艱

﹡工會表示首輪抗疫基金僅６％勞工受惠，促協助企業支薪

﹡金管局表示已釋放額外１萬億貸款額度；金管局下調監管準備金要求５０％

，即日生效

﹡證監會及港交所等聯合發表證券無紙化諮詢總結，冀２０２２年實施

﹡工聯會請願促政府向匯控施壓，協助投資者追討損失

﹡城大調查指本港消費者信心指數跌至歷來第二低

﹡美聯表示３月貨尾量升７％創１４個月高，現樓跌逾２％

﹡聖公會申暫緩城規會就中環擬建醫院審議，法官下周判

﹡安我保險獲美國數據科技公司投資，加強科技應用

﹡今年首家港資企業發行約７７００萬美元高級永續債

﹡深股通額度全日流走６﹒８億元；滬股通額度全日流走１０億元，陸股通淨

流出３４﹒５億

﹡花旗銀行夥ＨＫＴａｘｉ推出專屬乘車獎賞

﹡福布斯公布富豪榜，貝索斯蟬聯全球首富，香港首富為李兆基



《新冠肺炎》﹡本港再多２５宗確診累計９６１宗，包括兩個月大嬰兒

﹡美容院及按摩院須關閉１４日，限聚令延至本月２３日

﹡今日起所有機場抵港人士需進行深喉化驗檢測

﹡湖北省副省長表示武漢解封標誌疫情防控取得決定性進展

﹡澳門新增１宗確診累計４５例，患者為柬埔寨返澳居民；澳門百億抗疫基金

直接向合資格本地僱員發萬五元援助

﹡輸入病例激增，滿洲里臨時關閉通往俄羅斯公路口岸

﹡倫敦市長簡世德稱英國遠遠沒到解除封鎖的地步

﹡美威脅暫停ＷＨＯ繳會費，中方表示對抗疫合作影響消極

﹡美官員促中國允許其與武漢實驗室合作研究新冠病毒

﹡約翰遜病情穩定精神良好，外相指未需要重新評估封鎖

﹡努欽稱考慮重開非疫情重災區，盡快敲定援助航企方案

﹡特朗普指責世衛以中國為中心，疫情期間發布錯誤建議

﹡石湖墟賽馬會診所一名清潔工確診，關閉一天徹底消毒

﹡何柱國於旗下報章刊文，促特首代付打工仔２個月工資

﹡南華早報表示港府將向企業提供逾３００億元紓困方案

﹡國際航空運輸協會表示２５００萬個職位因疫情面臨風險

﹡陳肇始稱延長限聚令旨在進一步減低社區傳播風險；勞工處正跟進把新型肺

炎列為職業病；警方會跟進調查陳淑莊疑違反「限聚令」一事

﹡葉劉淑儀要求醫管局拒向罷工醫護發專科資格

﹡工信部表示共百多個國家及組織向中國提出防疫物資需求；Ｎ９５口罩日產

３４０萬隻，已滿足國內需求

﹡香港迪士尼高層減薪，全職演藝人員每周一天無薪假

﹡７０歲香港女移民倫敦病逝

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