【紓困措施】花旗料政府將推出更多紓困措施，港評級仍有下調風險

《經濟通通訊社９日專訊》政府昨日公布新一輪１３７５億元防疫抗疫基金。花旗發表研究

報告指，新一輪措施的資助金額相當於今年本港ＧＤＰ的４﹒８％，或財政儲備的１１﹒６％。

該行仍預料，未來將有更多的財政支持措施出台，雖然最新的措施試圖幫助以往遺漏的受影響行

業，但相信政府仍有需要增加措施。

該行解釋，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展的不確定性，並對經濟帶來衝擊，令政府需要

盡快採取措施應對。其次是仍然看到香港有數個需要解決的基本問題，包括業主的房貸償還能力

、人口老化、房屋等。

花旗認為，一旦疫情消退，政府將開始討論稅務改革，但認為需要進行深入的磋商。香港過

於依賴印花稅、賣地等周期性的收入來源，認為增加高收入人士的薪俸稅有一定可行性。考慮到

區域的競爭力，企業稅都有探討空間。

此外，該行亦認為，本港的評級仍有下調的風險，但全球大規模的財政刺激措施將為本港增

加額外緩衝。（ｓｋ）



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