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09/04/2020 16:08

【紓困措施】花旗料政府將推出更多紓困措施，港評級仍有下調風險

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府昨日公布新一輪１３７５億元防疫抗疫基金。花旗發表研究
報告指，新一輪措施的資助金額相當於今年本港ＧＤＰ的４﹒８％，或財政儲備的１１﹒６％。
該行仍預料，未來將有更多的財政支持措施出台，雖然最新的措施試圖幫助以往遺漏的受影響行
業，但相信政府仍有需要增加措施。
　　該行解釋，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展的不確定性，並對經濟帶來衝擊，令政府需要
盡快採取措施應對。其次是仍然看到香港有數個需要解決的基本問題，包括業主的房貸償還能力
、人口老化、房屋等。
　　花旗認為，一旦疫情消退，政府將開始討論稅務改革，但認為需要進行深入的磋商。香港過
於依賴印花稅、賣地等周期性的收入來源，認為增加高收入人士的薪俸稅有一定可行性。考慮到
區域的競爭力，企業稅都有探討空間。
　　此外，該行亦認為，本港的評級仍有下調的風險，但全球大規模的財政刺激措施將為本港增
加額外緩衝。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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