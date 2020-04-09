《油金掠影》望達成減產協議油價高收，美國疫情或見頂金價持穩

《經濟通通訊社９日專訊》市場憧憬石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友能夠達成減產協

議，油價周三（８日）尾盤走強。

布蘭特原油上升０﹒９７美元或３％，收報每桶３２﹒８４美元。美國原油上漲１﹒４６美

元或６﹒２％，收報每桶２５﹒０９美元。

俄羅斯塔斯社（ＴＡＳＳ）周三引述一位能源部官員的話，俄羅斯準備減產１６０萬桶╱日

。另外，阿爾及利亞能源部長暨ＯＰＥＣ主席Ｍｏｈａｍｅｄ Ａｒｋａｂ亦表示，為實現市場

再平衡，此次會議無疑將取得成果。

不過，美國眾議院共和黨議員周三對沙特稱，除非沙特通過削減原油產量來幫助穩定價格，

否則兩國之間的經濟和軍事合作將岌岌可危。

此前，ＯＰＥＣ消息人士指，減產協議成敗取決於美國的參與。



＊聯儲局會議記錄未產生大影響＊



美國總統特朗普表示，美國疫情發展「曲線」或接近見頂，另外聯儲局發布最新的政策會議

紀錄未有產生太大影響，金價周三持穩。

現貨金企穩於每盎司１６４８﹒４３美元。美國黃金期貨亦持平，收報每盎司

１６８４﹒３０美元。

聯儲局的會議記錄顯示，聯儲官員在上月召開的兩次緊急會議上，因擔心冠狀病毒疫情對美

國經濟造成傷害，並擾亂金融市場，促使他們採取強而有力的行動。

另外，特朗普表示，美國可能正在到達新冠病毒疫情「曲線」的頂端，並重申希望美國經濟

重啟。

美國股市繼續走高，市場同時憧憬國會會為遭受重創的經濟提供更多援助。

其他貴金屬，鈀金揚０﹒１％，報每盎司２１７６﹒７９美元。鉑金下跌１﹒３％，報

每盎司７２４﹒０８美元。白銀走低０﹒７％，報每盎司１４﹒８９美元。（ｆｚ）

