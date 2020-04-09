《華爾街內望》桑德斯退出總統初選，美股走高，道指漲７７９點

《經濟通通訊社９日專訊》有跡象顯示美國新冠肺炎疫情已接近見頂，加上醫療保險股受桑

德斯決定退出總統初選提振，美股周三（８日）大幅上漲。

道指收高７７９點或３﹒４４％，報２３４３３點。標指高９０點或３﹒４１％，報

２７４９點。納指漲２０３點或２﹒５８％，報８０９０點。當中標指過去兩周已反彈近

２３％，不過衡量未來波動性的主要指標ＶＩＸ指數仍處於歷史高位。

參議員桑德斯決定退出總統初選，他支持全民醫保政策，即廢除私人保險，並使醫療保健類

股承壓。

聯儲局公布會議記錄顯示，儲局官員於上月召開的兩次緊急會議中，擔心新冠肺炎疫情能夠

迅猛地對美國經濟造成傷害，並擾亂金融市場，故早前採取強而有力的行動。

個股方面，醫療保健股受退選消息提振，聯合健康集團漲７﹒９８％，Ａｎｔｈｅｍ攀升

１０﹒２５％。

能源股漲６﹒７４％，受惠紐油期貨漲逾６％，市場亦預計石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及

盟友今日將達成減產。

電動車廠商特斯拉、波音供應商Ｓｐｉｒｉｔ ＡｅｒｏＳｙｓｔｅｍｓ宣布臨時解僱員工

，但分別漲０﹒６２％及１６﹒０１％。

指標美國十年期公債收益率升４個基點，報０﹒７７３８％。（ａｌ）

