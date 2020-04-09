港股升超過３００點逼近２４３００再創逾三周高位，紓困概念炒起

《經濟通通訊社９日專訊》疫情下紓困概念炒起，港股升幅擴大，最新報２４２８０，升
３０９點或升１﹒２９％，為３月１２日以來高位，主板成交７２９﹒６３億元。國企指數報
９８１２，升１﹒３５％或升１３０點。
即月期指新報２４３１６，升５５２點，高水３６點。即月國指期貨報９８２５，升
２０９點，高水１２點。
上證綜合指數收２８２５，升１０點或升０﹒３７％，成交２４７３﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１０４６３，升７６點或升０﹒７４％，成交４０５７﹒７９億元人民幣。
港府上日（８日）推出第二輪防疫抗疫基金，涉資達１３７５億元。當中包括資助薪金計劃
，補貼期最長６個月，預期保就業計劃下１５０萬名強積金供款戶口僱員受惠。本地地產股亦受
惠，太古Ａ（０００１９）升３﹒２％，報５１﹒６元；九龍倉置業（０１９９７）無升跌，報
２９﹒５５０元；新鴻基地產（０００１６）升０﹒８５％，報１０７﹒３元；長實集團
（０１１１３）漲１﹒３１％，報４６﹒５元；恆基地產（０００１２）升１﹒２６％，報
３２﹒２００元；新世界發展（０００１７）升１﹒０２０％，報８﹒９１０元；信和置業
（０００８３）升１﹒３１２％，報１０﹒０４０元；
本地零售及食肆股受惠紓困措施，莎莎（００１７８）報１﹒３元升１３﹒０４％，周大福
（０１９２９）報５﹒８７元漲６﹒５３％，大家樂（００３４１）報１５﹒７８元升
４﹒９２％，大快活（０００５２）報１７﹒９元漲６﹒１７％，翠華（０１３１４）報
０﹒３５５元急升１０﹒９４％
澳門政府亦紓困措施，賭股全面升，銀河娛樂（０００２７）現價升５﹒８７％，報
４７﹒８元；金沙中國（０１９２８）升６﹒１５％，報３０﹒２元。
重磅股個別發展，匯豐控股（００００５）升２﹒５１％，報４０﹒９元；建行
（００９３９）升０﹒８０％，報６﹒２８元；工行（０１３９８）升１﹒３５％，報
５﹒２４０元；友邦（０１２９９）跌０﹒７６％，報７１﹒６００元。（ｅｃ）
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