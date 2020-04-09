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09/04/2020 09:22

隔晚美股勁彈，港股高開２１０點報２４１８１點，國指升８４點

　　《經濟通通訊社９日專訊》隨著疫情開始回落，加上美國民主黨參選總統候選人幾乎塵埃落
定，隔晚美股再抽升逾７００點，亞洲股市今早普遍高走，首爾指數升３０點，台北加權指數升
１４１點。港股方面高開逾二百點，並重返二萬四關口，食品股走勢向好，萬洲國際
（００２８８）、蒙牛（０２３１９）升逾３％；另外，瑞聲（０２３１８）公布首季純利跌最
多九成，消息拖累股份低開逾６％。恆生指數開報２４１８１點，升２１０點或升０﹒８８％，
主板成交１９﹒７０億元。國企指數報９７６６點，升８４點或升０﹒８７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒３８％，報４０﹒４５元；港交所
（００３８８）升０﹒９９％，報２４４﹒８元；騰訊控股（００７００）升１﹒３％，報３
９０元；中國移動（００９４１）升０﹒０８％，報６１﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌０
﹒４９％，報７１﹒８元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒９９元　　　升３﹒２３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２８﹒６５元　　　升３﹒０６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４６﹒５０元　　　升２﹒９９％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒９０元　　　升２﹒７９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１６﹒６８元　　　升２﹒７１％
　　太古Ａ　（０００１９）　　５１﹒３０元　　　升２﹒６０％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒４０元　　　升２﹒５５％
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒８８元　　　升２﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒３８元　　　升２﹒３４％
　　長江基建（０１０３８）　　４７﹒００元　　　升１﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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