《盤後部署》多重消息利好港股上揚，或能試上２４６００點

《經濟通通訊社９日專訊》歐洲抗疫措施奏效，多個國家表示，已考慮放寬現行的封城或隔

離措施。加上美國民主黨左翼桑德斯決定退出總統提名戰，市場不明朗因素逐漸消退，隔晚美股

三大指數走高，港股今早亦跟隨高開２１０點報２４１８１點。另外，澳門政府公布第二輪抗疫

經濟援助措施，濠賭股領跑藍籌，醫藥股有政策支持下亦跑出，帶動港股飆２６１點報

２４２３２點。惟臨近復活節長假交投偏淡，盤中港股升幅一度收窄至７４點低見２４０４５點

。最終港股收報２４３００點，升３２９點或升１﹒３８％，主板成交９３８﹒８７億元，較上

日少０﹒６％。國企指數報９８１１點，升１２９點或升１﹒３３％。

Ａ股兩市亦造好。上證綜合指數報２８２５點，升１０點或升０﹒３７％。深證成分指數報

１０４６３點，升７６點或升０﹒７４％。兩市合計成交６５３１﹒７２億元人民幣，較上日少

３％。



＊油組及其盟友磋商減產，美國敲邊鼓旁觀＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友擬今天舉行視像會議討論減產協議。此前俄羅斯與沙特

的減產磋商破裂，加上疫情嚴重打擊需求，導致油價急插。俄羅斯在會前暗示已做好減產準備，

料將日產量減少１６０萬桶，可能從５月持續三個月。沙特和俄羅斯亦暗示，他們是否同意大幅

度减產，取決於美國及其他非ＯＰＥＣ＋國家是否也加入行動。此外，沙特希望以４月產量為準

計算減產，惟俄羅斯認為，減產應基於價格戰爆發前的第一季產量。

不過，美國方面至今尚未表現出會加入減產。美國官員表示，未來３個月美國油企可能會自

然減產每日４００萬桶，若油組不減產，美國的石油儲存能力將於兩個月內見頂。但是俄國官員

認為，自然下降屬於完全不同的減產，不能與因維穩市場的減產相提並論。

另外，美國總統特朗普表示，美國病例數量開始穩定，疫情發展「曲線」或接近見頂。當疫

情處於下降階段時，可以考慮重新分階段開放美國經濟活動，但是他並沒有給出希望經濟重啟的

時間表。儘管特朗普希望經濟盡快恢復正常運行，但其醫療顧問呼籲謹慎以對，因為擔心過早恢

復正常狀態，可能導致疫情捲土重來。



＊料港股繼續反覆向上＊



近日歐美地區疫情有放緩的跡象，加上美國總統特朗普揚言疫情或見頂，令市場信心增大，

全球股市普遍造好。另外憧憬油組及其盟友稍後將公布減產計劃，定下油價未來的走勢，料近期

油價已見底，加上歐洲國家或逐步解封，原油需求會恢復。本港方面，港府上日再推出第二輪防

疫抗疫基金，減低疫症對經濟的打擊。相信在多重利好消息的帶動下，港股會繼續反覆向上。不

過復活節長假逼近，港股將於周五（１０日）和下周一（１３日）休市停開，資金入市的觀望態

度有所轉濃，相信下一階段有機會補回３月１２日的下跌裂口，約２５２００至２４６００點，

在十天線（約２３６１３）見支持。（ｆｚ）

